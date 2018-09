MILAN NEWS – Tutto pronto al Mapei Stadium, tra pochissimo il calcio d’inizio fissato per le 20:30 tra Sassuolo e Milan. Intanto i due allenatori, Roberto De Zerbi e Gennaro Gattuso, hanno diramato le formazioni ufficiali del match.

Il Milan dovrà fare a meno di Gonzalo Higuain, nemmeno inserito nella lista dei convocati. A disposizione Patrick Cutrone e Fabio Borini, i quali però partiranno dalla panchina. Gattuso ha scelto Samuel Castillejo come centravanti: novità falso nove per i rossoneri, con Suso e Calhanoglu sugli esterni a supporto. A centrocampo non cambia nulla rispetto al solito, mentre in difesa torna Ricardo Rodriguez da terzino sinistro dopo la titolarità di Laxalt contro l’Empoli, e Davide Calabria lascia il posto a Ignazio Abate.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Marlon, Ferrari, Rogerio; Sensi, Locatelli, Bourabia; Berardi, Boateng, Di Francesco.

Allenatore: De Zerbi.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Castillejo, Calhanoglu.

Allenatore: Gennaro Gattuso.

