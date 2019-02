NEWS MILAN – La 24^ giornata di Serie A vedrà sfidarsi nell’anticipo del sabato sera Atalanta e Milan, match valido per un posto in Champions League, visto che i nerazzurri distano un punto dai rossoneri al momento al quarto posto.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle News Milan, CLICCA QUI <<

Tra i tanti esperti di calcio che hanno parlato dell’importante sfida di stasera (calcio d’inizio alle 20.30) all’Atleti Azzurri d’Italia c’è stato Arrigo Sacchi: “Non so se si tratta di uno spareggio Champions. Mi auguro che sia una bella partita e che vinca chi la meriterà di più. Questa parola, merito, dovete mettervela in testa tutti. Molti, spero sempre meno, giudicano il risultato: così non si cresce. In Spagna, tanti anni fa, vincemmo con l’Atlético Madrid contro la prima in classifica. Non avevamo giocato bene: la stampa non celebrò la vittoria. Quando faremo così in Italia cresceremo, altrimenti non succederà”.

Lo storico ex allenatore rossonero ha presenziato a Firenze all’evento “La percezione dell’arbitro nello sport e nella società”. Sacchi ha anche risposto ad una domanda sul suo rapporto con i direttori di gara: “Gli arbitri sono indispensabili, il mio rapporto con loro è stato sempre nel senso del rispetto, sapendo che senza di loro non si può giocare”.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it