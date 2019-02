NEWS MILAN – L’appetito vien mangiando, si sa, e così ora il Milan pensa in grande. Anche più di prima. Come infatti assicura Tuttosport oggi in edicola, parallelamente all’obbligo della Champions League, in casa Diavolo ora c’è un nuovo obiettivo: scippare il terzo posto ai cugini del’Inter.

Sono quattro le lunghezze che separano le due formazioni, in fondo nulla considerando i ritmi rossoneri, i problemi dall’altra parte e le ancora giornate a disposizione. Il derby del 17 marzo è già stato messo nel mirino, e il Milan ha tutte le intenzioni di arrivarci con la minor distanza possibile se non già col sorpasso realizzato. Il calendario e l’inerzia sorridono alla formazione di Gennaro Gattuso, perché a disposizione di Krzysztof Piatek e compagni c’è un preziosissimo match point con tanti match alla portata. Empoli e Sassuolo a San Siro e la trasferta di Verona: questi i tre appuntamenti che dividono al grande evento, mentre la compagine di Luciano Spalletti, nel pieno della grana legata a Mauro Icardi, sarà impegnati prima in Toscana contro la Fiorentina, poi in Sardegna contro il Cagliari e infine in casa contro la SPAL ma senza dimenticare nel mezzo l’impegno europeo per i probabili ottavi di finale di Europa League. Il colpaccio è possibile, si cerca la vendetta per l’andata.

Redazione MilanLive.it

