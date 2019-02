MILAN NEWS – La nuova vita di Silvio Berlusconi: niente Milan, passato rossonero archiviato, e testa soltanto alla nuova avventura col Monza in compagnia dell’inseparabile Adriano Galliani.

Nel corso di un’intervista ai microfoni de La 7, l’ex presidente del Diavolo ha ammesso non soffrire troppo di nostalgia in merito agli anni milanisti: “No, la verità è che non mi mancano né le cene eleganti e né il Milan. Per quanto riguarda il calcio, ora ho preso il Monza e penso a costruire una squadra modello composta da giovani talenti italiani anche disciplinati: dovranno essere ben pettinati, senza barba e senza orecchini e tatuaggi. Voglio una squadra modello, dove i calciatore devono chiedere scusa all’avversario dopo un fallo e avere il massimo rispetto anche per l’arbitro. Quando poi firmano gli autografi ai tifosi, devono scrivere il loro nome in modo chiaro e leggibile. La nostra maggiore preoccupazione non è andare in Serie B o fare il grande salto in Serie A, ma costruire una squadra che sia da esempio per l’intero movimento calcistico”.

Per tale ambizione e filosofia sarebbe stato perfetto un riferimento in società come Ricardo Kaká, il quale però ha preferito declinare l’invito come ribadito di recente dall’ex Ad Galliani: “Gli ho chiesto di venire, ma non voleva lasciare San Paolo e i suoi figli”.

