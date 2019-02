MILAN EMPOLI STREAMING – Milan–Empoli è l’anticipo della 25° giornata di Serie A. I rossoneri affrontano i toscani a San Siro in una sfida da non fallire. Dopo la bella vittoria di Bergamo, la squadra di Gennaro Gattuso non può permettersi passi falsi. La Roma le sta col fiato sul collo e attende una caduta del Milan per approfittarne. Rino non avrà a disposizione Suso per squalifica.

Milan Empoli, dove vederla in tv e streaming

Milan–Empoli è un’esclusiva Sky Sport. Ampio pre e post partita. Calcio d’inizio alle 20:30.

Milan–Empoli in streaming sarà disponibile per tutti gli abbonati Sky su Sky Go, servizio che consente di vedere tutti i programmi tv su PC e dispositivi mobili.

NO AI SITI ILLEGALI CHE TRASMETTONO STREAMING COME ROJADIRECTA

Sconsigliamo l’uso dei siti illegali di streaming, che propongono questi eventi dal vivo in modo illegale e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione, tra i più utilizzati vi segnaliamo il sito Rojadirecta sito molto noto ma che spesso si corre il rischio ti ritrovarsi problemi ai vostri pc con possibili virus e abbonamenti che si attivano a nostra insaputa con un semplice click.

