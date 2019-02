MILAN NEWS – Non c’è niente di più carico, energico e stimolante per una squadra che affrontare la Juventus, vera e propria compagine ‘pigliatutto’ del calcio italiano.

Il Milan però, ogni volta che si ritrova a duellare con i bianconeri, rischia di uscire a bocca asciutta. Lo dimostrano gli ultimi scontri diretti, ad eccezione di quella finale di Supercoppa Italiana del 2016 a Doha, quando l’allora squadra di Vincenzo Montella riuscì a battere ai calci di rigore gli storici rivali guidati da Massimiliano Allegri e conquistare l’ultimo trofeo della storia milanista.

Anche in Coppa Italia le fortune del Milan sono spesso e volentieri state interrotte dagli incroci con la Juventus: sia nel 2012 che nel 2013 sono stati i bianconeri a eliminare i rossoneri nella fase finale. E come ricorda Tuttosport la Juve si è aggiudicata entrambe le finalissime di coppa del 2016 prima (rete di Morata ai supplementari) e nel 2018 poi con un successo rotondissimo per 4-0 allo stadio Olimpico.

Una bestia (bianco)nera che quest’anno però il Milan non ritroverà nel suo cammino: la Juventus è stata già fatta fuori a sorpresa dall’Atalanta e dunque un’eventuale finalissima vedrà la squadra di Gattuso sfidare o i bergamaschi o la Fiorentina. Un’occasione d’oro per il Milan che giocherebbe dunque la finale da ‘favorita’ di turno e avrebbe la possibilità di riportare il trofeo nazionale in bacheca a sedici anni dall’ultima vittoria.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

