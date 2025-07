Si chiude in prestito con diritto di riscatto, il Milan lo cede alla rivale

Il Milan ha avviato una trattativa con un club italiano per la cessione di uno degli esuberi della rosa: affare a sorpresa, i dettagli

Siamo in una fase cruciale del calciomercato. Il Milan, in netto ritardo sulle operazioni da fare (con una rosa da rivoluzionare o quasi), sembra adesso più attivo. Dopo Samuele Ricci, Luka Modric e Terracciano, nelle scorse ore la società ha ufficializzato l’acquisto di Pervis Estupinan, che sarà l’erede di Theo Hernandez come terzino sinistro. Adesso manca uno dall’altro lato, rimasto orfano di Kyle Walker, non riscattato, ed Emerson Royal, venduto al Besiktas prima e al Flamengo poi.

Al momento, Allegri ha a disposizione soltanto Alex Jimenez in quel ruolo, ma con l’Arsenal, nella prima amichevole a Singapore, ha giocato con una difesa a cinque e con Saelemaekers in quella posizione a destra. L’idea di Allegri, condivisa con Tare, è quella di giocare con una difesa a quattro con un centrocampo a tre (anche se non è da escludere una evoluzione in 4-2-3-1). Per il mercato in entrata è fondamentale quello in uscita: non a caso, il Milan chiude le operazioni impostate solo dopo aver fatto uscire qualcuno – Pobega al Bologna, Sportiello all’Atalanta e la risoluzione di Vasquez.

Un altro affare fra Milan e Bologna, i dettagli

I giocatori che non rientrano nel progetto tecnico di Allegri sono davvero tanti, e alcuni di questi sono, per forza di cose, con la squadra al momento in tournée. Contro l’Arsenal, nella ripresa, abbiamo visto in campo Lorenzo Colombo, prossimo alla cessione al Genoa, e anche Noah Okafor, entrambi rientrati dai prestiti perché non riscattati da Empoli e Napoli. Se per il primo ormai ci siamo per una nuova cessione, per il secondo non siamo ancora in stato avanzato ma qualcosa di sta muovendo.

Ieri vi abbiamo raccontato della sorprendente idea del Lecce, che ha già preso Camarda dal Milan (tripletta in amichevole contro il Netz), di provare a portare in Puglia lo svizzero. Non è semplice, ma Corvino ci sta provando. C’è un’altra squadra però fortissima sull’ex Salisburgo ed è il Bologna, club con il quale si è già fatto l’affare Pobega. I contatti fra le parti si sono intensificati nell’ultimo periodo e l’inserimento del Lecce potrebbe portare Sartori ad accelerare i tempi. L’idea è di prenderlo ancora in prestito con diritto di riscatto, come aveva fatto il Napoli, ma a cifre più contenute. Dal Milan c’è apertura, anche se preferirebbe venderlo a titolo definitivo. La trattativa prosegue, le sensazioni sono positive. Con l’uscita di Colombo e quella di Okafor, il Milan potrebbe creare lo spazio per l’assalto definitivo a Dusan Vlahovic.