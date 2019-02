CALCIOMERCATO MILAN – Due anni fa, nella sessione di gennaio del 2017, il Milan aveva ingaggiato un calciatore utilissimo e molto tecnico, anche se per solo una piccola parte di tempo.

Il talento in questione era Gerard Deulofeu, attaccante spagnolo all’epoca giunto in prestito dall’Everton e che dalle parti di Milano riuscì ad esprimersi ad ottimi livelli. Però la società all’epoca guidata dai cinesi e da Marco Fassone decise di non effettuare il riscatto del calciatore classe 1994.

Calciomercato Milan, Deulofeu apre al ritorno

Gerard Deulofeu oggi è un punto fermo del Watford, squadra gestita dalla famiglia Pozzo. Il talento catalano, cresciuto nelle giovanili del Barcellona, era stato sondato e cercato dal Milan nella scorsa sessione di gennaio con l’intento di riportarlo in rossonero, magari sempre con la formula del prestito oneroso, ma gli inglesi hanno deciso di trattenere il proprio calciatore considerando poco conveniente cederlo altrove a metà stagione.

Intervistato personalmente da El Mundo Deportivo Deulofeu ha parlato in toni entusiastici della sua passata esperienza milanista: “Non sono mai stato felice come quando ho giocato nel Milan. Il club mi ha accolto immediatamente, facendomi sentire subito come a casa. Ho avuto un’ottima esperienza, sento di essermi inserito nel miglior modo possibile. Ritorno? Non posso escludere nulla in futuro”.

Parole intriganti quelle di Deulofeu, che dunque potrebbe tornare ad essere un nome caldo anche nella prossima sessione estiva. Il classe ’94 infatti si trova molto bene al Watford, ma ambirebbe forse a giocare in un club con maggiore possibilità di crescita tecnica e di squadra. Proprio come il Milan, che rispetto a due anni fa ha maturato maggiore esperienza e sembra pronto, grazie ai nuovi progetti societari, a tornare nell’élite del calcio europeo. Deulofeu come rinforzo per un’eventuale partecipazione in Champions League sarebbe ideale.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

