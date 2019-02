NEWS MILAN – La crescita della squadra di Gennaro Gattuso in questi mesi è dovuta anche ai miglioramenti in fase difensiva. Ricordiamo tutti quando i rossonero prendevano puntualmente almeno un gol a partita. Era una sorta di maledizione ormai, ma col tempo e il lavoro ci sono stati pressi.

Oggi Sportmediaset mette in evidenza i dati registrati dal Milan da dicembre ad oggi. In 12 partite di campionato sono stati solamente i cinque i gol subiti dalla retroguardia di Gattuso: contro Parma, Fiorentina, Spal, Roma e Atalanta. Nessun’altra squadra ha fatto meglio in Europa. Il Barcellona è secondo a quota sei, seguito dal Paris Saint-Germain con sette reti subite. Poi ci sono Liverpool e Borussia Dortmund con rispettivamente dieci e dodici gol al passivo.

Nel 2019 il Milan ha preso solamente 3 reti e si sta confermando solido dal punto di vista difensivo. Certamente una buona notizia dalle parti di Milanello, anche se la partita di ieri contro la Lazio ha mostrato anche che la manovra di gioco a volte va migliorata per riuscire a segnare. Finora Krzysztof Piatek è stato bravo a buttare dentro il pallone in praticamente tutte le occasioni avute, però va assistito in maniera migliore. Nel match di Coppa Italia all’Olimpico lo abbiamo visto abbastanza isolato e poco supportato. Gattuso lavorerà anche su questo in allenamento.

