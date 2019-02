NEWS MILAN – Sembrano ormai lontani i tempi in cui sulla panchina rossonera sedeva Vincenzo Montella. Dopo aver riportato la squadra in Europa League, l’allenatore campano fu esonerato nel novembre 2017 a causa dei risultati deludenti.

Nel corso del suo ultimo periodo al Milan successe un po’ di tutto. Ci fu anche l’allontanamento del preparatore atletico Emanuele Marra, un suo uomo fidato che lo aveva seguito nelle precedenti avventure da tecnico. La precaria condizione fisica della squadra fece mettere in discussione la preparazione fatta dallo staff e venne fatto un cambiamento: a subentrare fu Mario Innaurato. Montella, dopo l’esonero deciso dal Milan, trovò sistemazione ne Siviglia e si portò proprio Innaurato nello staff.

News Milan: Emanuele Marra su Montella e vecchia società

Intanto oggi Marra si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. Interpellato da gazzetta.it, ha raccontato cosa successe al Milan al momento della sua cacciata: «Non fu una scelta spontanea di Vincenzo, fu costretto a farlo, perché o mandava via me o andavamo via tutti. L’ordine partì dall’alto, dai dirigenti di allora (Fassone e Mirabelli, ndr). Per quanto riguarda Gattuso e Montella posso dire che ho idee diverse rispetto all’attuale allenatore del Milan. Sostengo che lavorare con grande intensità col pallone tra i piedi dà almeno gli stessi frutti del lavoro a secco. Dieta vegana? Fu messo in discussione il mio metodo per colpire soprattutto Montella. Si disse che avevamo eliminato la carne dal menu dei giocatori: falso».

L’ex preparatore atletico rossonero non se la prende con l’amico Montella. La responsabilità maggiore del suo licenziamento fu di Massimiliano Mirabelli e Marco Fassone, rispettivamente direttore sportivo e amministratore delegato del club ai tempi. Marra attende un’offerta per rimettersi in gioco, adesso sta dando una mano al Tor di Quinto.

