Nuova avventura per Jaap Stam, che dal 1° luglio sarà l’allenatore del Feyenoord. Lo storico club olandese ha annunciato in queste ore l’ingaggio dell’ex difensore di PSV Eindhoven, Manchester United, Lazio, Milan e Ajax.

Il 46enne nato a Kampen prenderà il posto di Giovanni van Bronckhorst, che aveva già annunciato a gennaio la propria volontà di fermarsi a fine stagione. Per Stam un contratto di due anni, dunque fino al giugno 2021. Da dicembre lavora nel PEC Zwolle, ma la chiamata di una società come il Feyenoord lo ha spinto ad accettare subito l’incarico per la prossima stagione. Ovviamente Jaap rimane concentrato sulla sua squadra attuale, che deve salvare, ma il suo futuro è già scritto.

Stam era tornato in Olanda dopo l’esperienza da allenatore avuta nel Reading, nella Championship inglese. Alla prima stagione aveva raggiunto i playoff per andare in Premier League, però non riuscì a conquistare la promozione. Nella seconda si dimise a causa degli scarsi risultati. Ha ereditato uno PEC Zwolle terzultimo in classifica e adesso è quartultimo, dunque fuori dalla zona retrocessione. Il cammino per la salvezza è ancora lungo e l’ex difensore vuole completarlo positivamente.

NIEUWS 📝 Jaap Stam is per 1 juni 2019 de nieuwe hoofdtrainer van Feyenoord: — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) 6 marzo 2019

Redazione MilanLive.it

