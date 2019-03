MILAN NEWS – E’ attesa per oggi la decisione del Giudice Sportivo in merito a Gennaro Gattuso dopo l’espulsione del Bentegodi. Come riferisce però l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, filtra ottimismo in casa Milan.

Si dovrebbe andare quindi verso la sola diffida con multa, e nel caso il tecnico sarebbe regolarmente in panchina domenica sera a San Siro. Tutto dipenderà dal referto dell’arbitro Luca Pairetto, il quale dovrebbe essere clemente. Non solo perché di offese e ingiurie nei confronti della terna arbitrale non ce ne sono state, ma anche perché al triplice fischio c’è stato un chiarimento tra l’allenatore rossonero e Riccardo Meggiorini. E l’attaccante del Chievo – riferiscono le ultime indiscrezioni – pare si sia accollato anche una robusta parte di responsabilità.

Elliott Management Corporation comunque non lascerà nulla al caso. Se a sorpresa dovesse esserci una squalifica che pregiudicherebbe Rino per la gara dell’anno in un momento tanto delicato, la proprietà farebbe il possibile affinché il mister ci sia in panchina. Pronto un ricorso immediato quindi. Per quanto Luigi Riccio sia un talismano in panchina, la posta in palio è troppo alta.

