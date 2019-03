MILAN NEWS – Quando la posta in palio è altissima, tipo la Champions League per il Milan, anche la scaramanzia va inevitabilmente considerata. Così ecco che emerge un dato curioso, sottolineato da Tuttosport oggi in edicola: col vice Luigi Riccio in panchina, il Diavolo non perde mai.

Era già successo lo scorso 21 gennaio a Marassi contro il Genoa, con Gennaro Gattuso squalificato, e ieri anche c’è stata la conferma. 2-0 in terra ligure, 2-1 in quella veneta. Così l’amico fraterno di Rino si dimostra una sorta di talismano, perché anche a Sion vinse l’unica gara che guidò come allenatore. Era il 27 febbraio 2013, e i biancorossi espugnarono per 2-0 il campo del Losanna nei quarti di finale di Swiss Cup.

Ora potrebbe toccare a lui domenica sera per la gara dell’anno contro l’Inter, perché Gattuso rischia di accomodarsi in tribuna nel grande giorno del derby. La società attende il verdetto del Giudice Sportivo che dipenderà dal referto arbitrale, ma in caso di squalifica – assicura il quotidiano – il club farà comunque di tutto per far sì che il mister sia in panchina contro i nerazzurri. Pronto il ricorso immediato. Perché il bottino, si sa, è davvero troppo grande per affidarsi alla sola superstizione.

