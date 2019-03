MILAN NEWS – La gara dell’anno senza il suo principale condottiero. Allontanato dal campo al Bentegodi, Gennaro Gattuso rischia infatti di saltare anche Milan-Inter di domenica sera.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Non a caso, riferisce l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Rino è abbastanza nervoso. Lo è per l’attesa di un match tanto importante, ma anche e soprattutto per la spada di Damocle che pende sulla sua testa e che potrebbe cadere improvvisamente. Il tecnico aspetta impaziente il verdetto del Giudice Sportivo, ma tutto dipenderà da cosa avrà scritto l’arbitro Luca Pairetto nel referto.

C’è però fiducia nell’ambiente rossonero. Tant’è che lo stesso tecnico – rivela il quotidiano – nelle ultime ore ha rivelato agli amici di confidare nella clemenza della corte. Diffida e multa al massimo, anche perché la squalifica sarebbe una botta dolorosissima. Il cauto ottimismo nasce perché nel referto non dovrebbero esserci accenni a offese o ingiurie nei confronti della terna arbitrale, anche perché in effetti non ce ne sono state. Le parole pesanti, piuttosto, sono volate tra l’allenatore rossonero e Riccardo Meggiorini. Ma a fine gara i due non solo hanno fatto pace, ma l’attaccante del Chievo, quando al triplice fischio c’è stato il chiarimento col direttore di gara, pare si sia accollato anche una robusta parte di responsabilità. A far ben sperare – aggiunge il Corriere della Sera – sono anche le voci che giungono direttamente dal palazzo arbitralo e che parlano di un referto non duro.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it