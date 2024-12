Bocciato da Bonera, titolare con Fonseca: finalmente Liberali e il popolo rossonero esulta

Paulo Fonseca ha deciso di puntare su Mattia Liberali, nonostante nel Milan Futuro non giochi più. Ora ha la grande occasione

Finalmente Mattia Liberali. Sono dovuti arrivare gli infortuni di Christian Pulisic, Ruben Loftus-Cheek e e infine quello di Yunus Musah per permettere al classe 2007 di avere un’occasione in prima squadra.

Dopo il caos di mercoledì sera, Paulo Fonseca ha così deciso di dar spazio ai giovani rossoneri e tra i prescelti c’è il talento di Lissone, che domani farà il suo esordio a San Siro nel ruolo di trequartista. Un’attesa davvero lunga, per un un calciatore, che nonostante la giovanissima età aveva dimostrato, nel corso dell’estate, di poter meritare un’occasione in una partita ufficiale. Liberali, d’altronde, nel corso della tournée americana, ma anche in altre amichevoli, era riuscito a far vedere di avere talento da vendere. Tutti i tifosi rossoneri si sono così accorti della personalità e della classe del 17enne (mostrata anche a San Siro in quei pochi scampoli di partita contro il Monza al Trofeo Berlusconi) e di come era stato bravo ad interpretare il ruolo di trequartista (meglio certamente di Ruben Loftus-Cheek).

Liberali aveva dimostrato, così, di avere la qualità per trovare la giocata per mandare in porta gli attaccanti, di legare il gioco, ripiegando, come fa Christian Pulisic. Nonostante tutto questo, però, il giovane calciatore non ha fin qui mai avuto la possibilità di scendere in campo.

Dalla Primavera al Milan di Fonseca: il futuro è di Liberali

In molti si sono così rassegnati a catalogare Liberali come un abbaglio estivo. A dar man forte a quest’ultima tesi, ci ha poi pensato Daniele Bonera, che dopo averlo utilizzato nelle prime partite lo ha di fatto bocciato per il suo Milan Futuro. E dire che era stato sul il gol all’esordio in Coppa Italia.

Così Mattia Liberali è tornato a mostrare la propria classe nella Primavera; ora la grandissima occasione, che fa esultare tanti tifosi, che non vedevano l’ora di ammirarlo in prima squadra. Per il classe 2007 la partita contro il Genoa non può certo essere vista come un esame da superare a tutti i costi, ma come un’occasione. In molti credono (lo pensa anche il sottoscritto) che sia pronto e che il suo talento possa già fare la differenza in Serie A. Ma se non dovesse essere domani, sarà un altro giorno: il futuro è di Mattia Liberali. Domenica pensi solo a divertirsi e a godersi ogni istante.