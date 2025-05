Allarme Leao, un italiano vuole portarlo via dal Milan: pronti 100 milioni

Leao vuole restare al Milan ma potrebbe arrivare un’importante offerta per il Milan: un dirigente italiano pronto a strapparlo ai rossoneri

Il Milan e Rafael Leao hanno voglia di continuare insieme. Non è stata una stagione straordinaria la sua, ma di certo è stato fra i pochi a poter dire di aver raggiunto la sufficienza per rendimento. Nelle poche gioie di quest’anno, il suo apporto c’è sempre; la finale di Supercoppa contro l’Inter, con l’ingresso nel secondo tempo e non in piena forma, è stato sicuramente il momento più importante. I tifosi sperano che possa ripetersi anche in finale di Coppa Italia col Bologna mercoledì.

Le sue prestazioni sono sempre al centro dell’attenzione e tema di grandi discussioni fra addetti ai lavori e tifosi, ma una cosa è certa: c’è grosso affetto nei suoi confronti e tutti sperano che possa restare ancora a lungo. E la sensazione è che lo stesso valga anche per il giocatore, legatissimo a squadra e città: a giugno 2023 ha rinnovato fino al 2027 ed è diventato il più pagato della rosa e dal suo entourage non arrivano segnali di una volontà di cambiare aria ma non è possibile escludere a priori il punto interrogativo anche per la politica della società.

Leao in Premier League, un club pronto all’assalto

Il Milan non vuole cedere i suoi migliori giocatori ma valuterà ogni tipo di proposta importante: è quello che ha fatto con Sandro Tonali due anni fa ed è quello che se dovessero arrivare per Maignan, per Reijnders, per Leao e per chiunque altro. A cifre grosse RedBird non dirà mai di no. Di recente, per il portoghese sono arrivati apprezzamenti dall’Arabia Saudita e dal Barcellona, ma finora niente di concreto.

Ora sta per iniziare un’estate importante, si spera di rivoluzione. Dopo una stagione così, è inevitabile pensare a grossi cambiamenti. Da quando Furlani è a capo dell’area sportiva, il Milan è letteralmente crollato: da uno Scudetto e una semifinale di Champions al nono posto in classifica, conseguenza di scelte completamente sbagliate sul mercato (e tantissimi milioni in fumo). I rossoneri dovrebbero apportare cambiamenti profondi e tenere in rosa i giocatori migliori: Maignan, Theo Hernandez, Reijnders, Leao, Pulisic e via dicendo.

Attenzione però ai possibili assalti dalla Premier League: secondo Sportitalia, l’Arsenal avrebbe messo nel mirino il numero dieci milanista. Andrea Berta, nuovo direttore sportivo (accostato anche al Milan in passato), ha grande stima di Leao e non è spaventato da una valutazione economica che si aggira intorno ai 100 milioni. Sempre in allerta le sirene saudite, e anche in quel caso problemi di soldi non ce ne sono.