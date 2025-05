Stallo sul rinnovo col Milan, rischio addio altissimo: per lui c’è già la fila

Il Milan sta seriamente rischiando di perdere un giocatore molto importante: ancora niente rinnovo, cinque squadre lo vogliono

Non ha funzionato niente in questa stagione al Milan. Il progetto di Giorgio Furlani è un totale fallimento: da quando è lui a capo dall’area sportiva del club, in seguito all’allontanamento inconcepibile di Paolo Maldini, i rossoneri sono passati da una semifinale di Champions League al nono posto in classifica e fuori quindi dalla massima competizione. Non saranno di certo una Supercoppa Italiana ed, eventualmente, una Coppa Italia a salvare il salvabile: saranno, al massimo, solo due trofei in più in bacheca dallo scarso significato.

Fallimento anche per il Milan Futuro, costretto ai Play-Out con la Spal per evitare la retrocessione in Serie D al primo anno di vita. L’unica squadra che ha fatto un buon percorso è la Primavera, guarda caso quella gestita da Vergine come responsabile e Guidi come allenatore, due professionisti di alto livello per la categoria. Ed è in questa squadra che si è messo in luce, ancora, il talento di Mattia Liberali. E, a proposito di fallimenti, il Milan sta rischiando seriamente di vederlo andar via.

Milan, che rischio: cinque squadre sono pronte a soffiartelo

Il contratto di Liberali con il Milan è in scadenza a giugno 2026, quindi fra solo un anno e, ad oggi, non sembrano esserci margini per un possibile rinnovo. La sua gestione in questa stagione rientra nei grossi errori commessi dal club: poteva essere una risorsa per la prima squadra, non ha trovato spazio nel Milan Futuro e si è ritrovato in Primavera, una categoria decisamente inferiore rispetto alle sue doti e qualità.

Potrebbe essere questo uno dei problemi che impedisce alle parti di arrivare ad un punto di incontro per il rinnovo. Una situazione che attira inevitabilmente l’attenzione di altre squadre considerando che Liberali è uno dei talenti più promettenti del calcio italiano. Come riportato dal giornalista Alessandro Jacobone, su di lui c’è una lunga lista di società pronte ad intervenire: due inglesi, una spagnola e due italiane.

Una vera e propria fila di squadre che sono pronte a proporre al ragazzo un contratto in caso di mancato accordo con il Milan. “Se non vogliono perderlo, devono fare di più. E farlo presto“, ha aggiunto Jacobone sul suo profilo X. Il rischio è altissimo e sarebbe un danno enorme. Liberali è la prova lampante che l’Italia di talenti ne ha e che il problema è la poca fiducia da parte dei club.