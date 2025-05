Karius in Serie A, l’affare si fa: esulta anche Diletta Leotta

Il portiere in Italia. Fa festa la presentatrice. Ecco quale maglia potrebbe indossare il tedesco a partire dall’estate

Loris Carius in Serie A. Il portiere tedesco dopo una carriera, fatta di alti e bassi, vissuta in squadre importanti come il Liverpool, potrebbe finalmente sbarcare nel massimo campionato del nostro paese.

Oggi l’estremo difensore, conosciuto anche per il gossip, per via della relazione con Diletta Leotta, con la quale ha avuto una bambina, è sotto contratto con lo Schalke 04, ma in estate è pronto a cambiare maglia.

In passato, oltre che per i Reds, l’estremo difensore ha giocato in Inghilterra anche per il Newcastle. In Germania, invece, ha fatto il suo esordio con il Mainz, ma nella stagione 2020-2021, ha difeso i pali dell’Union Berlino. Nell’annata 2018-2020, infine, ecco l’avventura a Istanbul con il Besiktas. Turchia, Germania e Inghilterra per Loris Carius, che il prossimo 22 giugno compirĂ 32 anni.

Ora la speranza di poter sbarcare in Italia, per star più vicino a Diletta Leotta e alla figlia. Una speranza che aveva coltivato anche nei mesi scorsi, con il Monza e il Como, che sarebbero potute diventare delle mete, ma così non è stato. Karius ha dunque deciso di trasferirsi nuovamente in Germania per giocare allo Schalke 04.

Karius in Serie A, l’ultima idea: tra entrate e uscite

In estate, come detto, però, potrebbero aprirsi finalmente le porte dell’Italia per Loris Karius. Sulle tracce del portiere tedesco 31enne c’è infatti il Torino. Il suo nome è sul taccuino del Direttore tecnico granata, Davide Vagnati.

I piemontesi stanno iniziando a pensare ad un nuovo estremo difensore, perchĂ© il futuro di Vanja Milenkovic-Savic potrebbe essere lontano dal Torino. Ma in lizza per prendere il posto eventualmente del serbo, ci sono anche altri portieri come Montipò del Verona o Turati, oggi al Monza.Â

Il Torino, dunque, è vigile sul mercato in vista di un eventuale addi di Milinkovic-Savic. L’estremo difensore è un’idea del Manchester United, pronto a mettere sul piatto una ventina di milioni di euro. I tifosi granata potrebbero, quindi, fare i conti con la separazione dal loro portiere, oltre a quella di Ricci, che in estate difficilmente resterĂ al Torino. Il centrocampista italiano è apprezzato davvero da chiunque, in Serie A e all’estero, ma sembrano Milan e Inter le due squadre in prima fila.