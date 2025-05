Theo Hernandez, offerta shock per lasciare il Milan: i dettagli

Il terzino francese tra rinnovo e addio: intanto trapelano i dettagli su una proposta ricchissima che ha ricevuto.

La stagione volge verso il termine e ci sono tante questioni in sospeso in casa Milan. Tra queste c’è la situazione contrattuale di Theo Hernandez, in scadenza a giugno 2026. La trattativa per il prolungamento non è mai decollata in questi mesi.

Il rendimento avuto nelle ultime due stagioni ha fatto pensare che il club lo avrebbe sicuramente venduto, ma con il nuovo modulo 3-4-3 le sue prestazioni sono migliorate e ha ripreso un po’ vigore la possibilità che si concretizzi il rinnovo. Il giocatore vuole rimanere a Milano, dove vive felicemente con la compagna Zoe Cristofoli e i due figli.

Da capire se nelle prossime settimane la negoziazione tra dirigenza e agente diventerà più calda. Oggi c’è tanta incertezza in merito.

Calciomercato Milan, proposta ricchissima per Theo: il retroscena

L’ex Real Madrid percepisce uno stipendio di circa 4,5 milioni di euro netti annui e il suo agente aveva chiesto un aumento per rinnovare. Si parlava di una pretesa di circa 6 milioni netti a stagione. Il Milan vorrebbe confermare l’ingaggio attuale oppure optare un aumento contenuto, magari prevedendo dei bonus legati a specifiche condizioni che si devono verificare.

Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, a gennaio il Como aveva offerto 40 milioni al Milan e un contratto da 8 netti annui a Hernandez. Il rifiuto del giocatore avrebbe fatto saltare l’operazione. Ai tempi era trapelato che il club rossonero avesse accettato la proposta, quindi la cessione immediata del nazionale francese.

Non una sorpresa, dato che Theo veniva da mesi di rendimento insoddisfacente. 40 milioni rappresentavano una buona offerta, considerando che senza rinnovo probabilmente il Milan ne incasserebbe meno a luglio-agosto. A bilancio sarebbe finita una grande plusvalenza e anche soldi utili da reinvestire sul mercato.

Hernandez ha preferito restare e, se proprio dovrà andare via, lo farà solo per un club di alto livello. Il Como ha certamente un progetto interessante e sembra una realtà destinata a crescere in maniera esponenziale nei prossimi anni, ma ad oggi è normale che uno come Theo possa preferire un altro tipo di destinazione.

Come detto in precedenza, è difficile dire cosa succederà tra il francese e il Milan a fine stagione. Hernandez con delle buone prestazioni nelle ultime partire potrebbe favorire il suo rinnovo. Vedremo.