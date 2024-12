Conferme dalla Spagna, Milan pronto a chiudere il colpo

Rossoneri interessanti ad un giovane e promettente centravanti: la notizia arriva direttamente dalla Spagna, i dettagli

Il Milan vive nell’ennesimo momento di crisi. Non di risultati, stavolta. Paulo Fonseca dopo la Stella Rossa ha lanciato l’allarme: ci sono giocatori che forse non stanno dando il massimo per la maglia. Non sappiamo a chi si riferisse, ma possiamo immaginarlo. Intanto si gioca di nuovo: domani la squadra è di nuovo in campo, ancora a San Siro, per affrontare il Genoa, in quella che doveva essere anche una festa per l’anniversario dei 125 anni.

In un clima così però c’è davvero poco da festeggiare. Inoltre, fra gli invitati all’evento, mancano nomi illustri come Boban (che non è stato invitato), Capello, Shevchenko e, molto probabilmente, Paolo Maldini. Insomma, una festa a metà. Intanto si avvicina il mercato di gennaio ed è l’occasione per risolvere i problemi della rosa che in estate la società ha soltanto rinviato. All’appello manca un centrocampista, un difensore centrale e, senza alcun dubbio, un vice Theo Hernandez. Dalla Spagna però parlano dell’interesse dei rossoneri per tutt’altro giocatore: si tratta di un attaccante che, negli ultimi mesi, ha visto schizzare la sua valutazione economica grazie alle ottime prestazioni offerte.

Colpo dall’Olanda, il Milan ha messo nel mirino l’attaccante

Il Milan, secondo il portale Fichajes.net, è sulle tracce di Hadj Moussa. Si tratta di un centravanti che il Feyenoord ha acquistato in estate dal Patro Eisden per 3,5 milioni. Oggi, dopo questo scintillante inizio di stagione, ne vale già 10. Molte squadre si sono interessate a lui e fra queste, scrive il portale spagnolo, ci sarebbero anche il Diavolo. Finora Moussa ha segnato già sei reti fra tutte le competizioni: a 22 anni, in molti sono convinti che il suo è un potenziale davvero altissimo.

Difficile pensare però che a gennaio il Milan possa investire su un centravanti con in rosa Alvaro Morata, che è il titolare indiscusso, e Tammy Abraham, autore del gol decisivo contro la Stella Rossa e, al netto di qualche errore di troppo sotto porta, fra i più positivi per atteggiamento quando entra in campo fin dall’esordio con la Lazio. Inoltre, l’acquisto di un attaccante in questo momento toglierebbe spazio a Francesco Camarda, che sta trovando molti minuti nelle ultime settimane, sempre più in prima squadra e meno nel Milan Futuro. I rossoneri puntano tantissimo sul giovanissimo italiano: di recente ha firmato un contratto importante ed è considerato il futuro del club. L’arrivo di un centravanti potrebbe essere rimandato a giugno se non dovesse restare Abraham, al momento ancora in prestito dalla Roma.