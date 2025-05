Conceicao ne perde tre per Genova: le condizioni di Sottil, Abraham e Bondo

Le condizioni di Sottil, Abraham e Bondo: tutti e tre non saranno a disposizione di Conceicao per la gara di Genoa, ecco l’esito degli esami

Piccola emergenza in casa Milan per la gara di domani contro il Genoa. Sergio Conceicao, che in settimana ha ritrovato Luka Jovic ed Emerson Royal, al Luigi Ferraris dovrà fare a meno di tre giocatori: Riccardo Sottil, Tammy Abraham e Warren Bondo. Ad annunciare la loro assenza è stato l’allenatore stesso poco fa in conferenza stampa. I tre hanno avuto problemi nelle ultime ore e, in vista della finale di Coppa Italia, è stato deciso di non rischiare.

Nessuno di loro infatti partirà per Genova e poco fa il Milan ha fatto sapere i motivi dei rispettivi infortuni dopo gli esami strumentali. Per quanto riguarda Sottil, si tratta di un risentimento dell’otturatore esterno di destra. Trauma distorsivo alla caviglia invece per Bondo. Entrambi non hanno trovato molto spazio nelle ultime gare e non si possono quindi considerare assenze gravi. C’è maggior attenzione invece su Abraham, che ha tolto il posto da titolare a Gimenez ed è stato scalzato solo da uno Jovic in grande spolvero.

Abraham out per Genoa-Milan, scelta inevitabile per il sostituto

L’inglese, in prestito secco dalla Roma, ha accusato un risentimento al retto femorale della coscia destra. Le sue condizioni saranno da rivalutare nelle prossime 24 ore. I nuovi esami daranno quindi una risposta ancora più certa di come sta l’attaccante, che è diventato negli ultimi mesi un elemento molto importante della rosa. Se tutto dovesse andare per il meglio, Abraham sarà disponibile per le prossime gare e per la finale di Coppa Italia compresa.

Con Abraham out e uno Jovic non al top della condizione, è facile pensare che domani contro il Genoa possa tornare in campo dal primo minuto Santiago Gimenez. Il messicano è sceso in campo contro il Venezia negli ultimi venti minuti e, dopo aver sbagliato quasi ogni tipo di scelta, ha segnato il gol del due a zero con un delizioso pallonetto. Un gol che gli ridà fiducia dopo un periodo molto complicato. Arrivato a gennaio dal Feyenoord per 35 milioni, Gimenez aveva cominciato bene la sua esperienza in Italia ma poi ha dovuto fare i conti con inevitabili difficoltà. Santi è un giocatore di gran livello, giovane e con ampi margini di miglioramento: il Milan dovrà fare il massimo per metterlo nelle migliori condizioni possibili e valorizzare l’investimento fatto a gennaio.