Gelo Theo, l’annuncio lascia i tifosi senza parole

L’annuncio su Theo Hernandez scuote i tifosi: il giornalista è sicuro, lo scenario futuro è inevitabile. I dettagli

Theo Hernandez è uno dei casi più spinosi che il Milan deve risolvere. Il suo rendimento in questo inizio di stagione non è accettabile per un giocatore del suo livello. C’è evidentemente un problema di natura mentale e le parole di Paulo Fonseca dopo la partita con la Stella Rossa potrebbero far riferimento a lui. “Devi pensare solo al Milan“, è il messaggio che, secondo la Gazzetta dello Sport, l’allenatore ha voluto lanciare al suo terzino sinistro.

Di mezzo c’è anche la questione contratto. Theo Hernandez è in scadenza a giugno 2026 e, fino ad oggi, non c’è stato alcun tipo di sviluppo per il rinnovo. Lui, tramite il suo agente, ha fatto sapere di recente che ha tutta l’intenzione di restare; fino ad ora, però, da parte del club non ci sono stati passi avanti. Insomma, una situazione ingarbugliata che rende tutto ancor più complicato. In molti sono convinti che il suo ciclo al Milan sia ormai finito e che si stia delineando la giusta situazione per una cessione a giugno. Invece, c’è chi pensa che la sua permanenza ai rossoneri è durata anche troppo…

Theo Hernandez, il ciclo è finito: “Il Milan non l’ha capito”

Di questo avviso è Fabio Ravezzani, giornalista di Telelombardia, intervenuto ai microfoni di MilanNews.it per parlare del momento della squadra e, anche, delle dichiarazioni di Fonseca. Fra gli argomenti è inevitabile anche quello legato alle prestazioni di Theo Hernandez, troppo al di sotto delle sue possibilità. Ecco, di seguito, il pensiero del giornalista.

“È sotto gli occhi di tutti che il rendimento di Theo sia inadeguato e che il ragazzo abbia dei problemi“, esordisce così Ravezzani. “Credo che ci siano dei momenti in cui la storia di un calciatore con un club arrivi alla conclusione. Nel caso di Theo quel momento è arrivato da un anno e probabilmente il Milan non l’ha capito. Ci sono persone che sul posto di lavoro arrivano con entusiasmo e lo mantengono, c’è chi vuole cambiare aria ed è il caso di Theo“. Insomma, secondo lui non c’è alcun dubbio: Theo Hernandez non ha voglia di restare al Milan e non da oggi, ma già dalla scorsa estate. A questo punto, quindi, se lo scenario è davvero questo, è difficile escludere la possibilità che a giugno arrivi la separazione. Sarebbe però un durissimo colpo per il Milan che, come Tonali, perderebbe uno dei migliori giocatori al mondo.