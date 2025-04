Gelo Reijnders, il Milan è senza parole: non c’è pace per i tifosi

Il centrocampista olandese ha rinnovato, però dall’estero non mancano club interessati al suo ingaggio: ecco la situazione.

Anche se la matematica non lo taglia ancora fuori, è chiaro ormai che il Milan non prenderà parte alla prossima Champions League. Il quarto posto della classifica dista 9 punti e mancano 7 giornate al termine del campionato, impensabile una rimonta.

La squadra di Sergio Conceicao ha mostrato grande discontinuità in questi mesi e probabilmente sarà complicato anche conquistare un piazzamento valido per una qualificazione a una competizione europea. Forse ci sono più chance passando tramite la Coppa Italia, trofeo da vincere per accedere all’Europa League. C’è uno scoglio importante come l’Inter da superare in semifinale per sfidare in finale una tra Bologna ed Empoli.

Calciomercato Milan, Reijnders via senza Europa?

Un Milan senza Champions League e senza altri impegni europei potrebbe avere dei problemi sul calciomercato. Non solo in termini di risorse da poter investire e di maggiori difficoltà nell’attrarre determinati calciatori, ma anche nel trattenere qualcuno tra i top presenti oggi in squadra. Ricche offerte dall’estero potrebbero portare a delle riflessioni sulla permanenza in rossonero.

Tra i pochi che complessivamente hanno disputato una buona stagione c’è sicuramente Tijjani Reijnders. Dopo un primo anno tra alti e bassi, in questo l’olandese ha avuto una crescita evidente. Ha confermato di avere qualità importanti, ma lo ha fatto in maniera più continua e soprattutto dimostrato di poter essere molto incisivo nella fase offensiva: 13 gol e 4 assist nelle 45 presenze stagionali tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana.

Nella prima annata milanista aveva subito qualche critica per degli errori fatti in area di rigore avversaria, sprecando delle occasioni da gol, ma è migliorato esponenzialmente e i numeri lo dimostrano. Può migliorare ulteriormente i suoi numeri e in generale come centrocampista. Il Milan crede fortemente in lui e, infatti, gli ha rinnovato il contratto fino a giugno 2030.

Tuttavia, il rinnovo non rende automaticamente impossibile una cessione. Il quotidiano Tuttosport conferma che Manchester City e Real Madrid sono interessati a Reijnders, non si possono escludere delle offerte importanti nella prossima finestra estiva del calciomercato. La cessione di Sandro Tonali al Newcastle United nell’estate 2023 insegna che nessuno è incedibile, bisogna essere realisti.

Certo, oggi Reijnders è una delle poche certezze di un Milan che deve cambiare ben altri calciatori, una sua vendita creerebbe nuovi problemi. Come successe con lo stesso Tonali, anche se parliamo di centrocampisti diversi e che potrebbero tranquillamente giocare assieme. Vedremo come si comporterà la società rossonera se dovessero arrivare proposte da 60 milioni di euro o superiori.