Infortunio e stagione finita: Conceicao deve risolvere un altro problema

Un’altra brutta notizia arriva da Milanello: l’infortunio è grave e la sua stagione è forse già finita. Il Milan deve risolvere un problema

Piove sul bagnato in casa rossonera. I risultati in campo sono disastrosi: il Milan è nono in classifica, non si qualificherà alla Champions League dopo quattro anni e rischia di rimanere fuori da qualsiasi tipo di competizione europea. Non gli resta che provare ad arrivare fino in fondo alla Coppa Italia, trofeo inutile e che non sposta di un millimetro il giudizio su un’annata da cancellare. La semifinale di ritorno contro l’Inter si giocherà il prossimo 23 aprile: si riparte dall’1-1 dell’andata e il Milan non ha alcun tipo di giustificazione.

I rossoneri non hanno nient’altro da giocare che quella partita, mentre l’Inter non può concedersi passi falsi per la lotta Scudetto e giocherà anche il ritorno dei quarti di Champions League col Bayern. Insomma, Sergio Conceicao stavolta non ha alcun tipo di alibi e parte per forza di cose favorito. Per quella importante gara non avrà però a disposizione un titolare: ieri, come un fulmine a ciel sereno, è arrivato il comunicato ufficiale dell’infortunio e dell’operazione.

Infortunio Walker, chi gioca al suo posto

Il giocatore in questione è Kyle Walker, alle prese con un problema al gomito che lo ha costretto all’operazione immediata. L’inglese si è già sottoposto all’intervento e inizierà a breve la riabilitazione. La sua stagione, quando mancano nove partite dalla fine (10 in caso di raggiungimento della finale), rischia di essere già finita ma per i tempi di recupero bisognerà attendere ancora. Non è ancora chiaro se riuscirà a rientrare entro il prossimo mese, ma una cosa è certa: non sarà il campo nel derby di ritorno.

Il Milan non ha a disposizione nemmeno Emerson Royal, ancora fuori per un grave infortunio muscolare accusato nel corso del match di Champions League contro il Girona a gennaio (e che ha fatto saltare la sua cessione al Fenerbahce). I rossoneri sono quindi alle prese con una piccola emergenza, ma le soluzioni non mancano. La prima, che è anche la più semplice, è l’impiego di Alex Jimenez in quella zona: lo spagnolo lo abbiamo visto in tutti i ruoli di fascia e può tranquillamente fare anche il terzino a destra.

Oltre all’ex Real Madrid, Conceicao ha a disposizione altre due soluzioni: Filippo Terracciano e, soprattutto, Alessandro Florenzi. L’ex Roma è rientrato dopo il lunghissimo infortunio al ginocchio ed è convocato ormai da diverse partite. Non ha ancora visto il campo perché evidentemente non è ancora del tutto pronto, ma l’infortunio di Walker potrebbe accelerare il processo. Difficile vederlo in campo dal primo minuto, quindi con Jimenez favorito per essere la prima scelta, ma Florenzi potrebbe ritrovare minutaggio.

Riscatto Walker, nulla è ancora deciso

Walker è in prestito con diritto di riscatto dal Manchester City: servirebbero 5 milioni per l’acquisto a titolo definitivo del terzino inglese, che finora ha avuto un buon impatto ma con le difficoltà di chi si ritrova catapultato in un contesto nel quale niente funziona come dovrebbe. Il Milan riflette sul suo riscatto, che è tutt’altro che scontato come invece pensano alcuni: le riflessioni del club sono su stipendio (che passerebbe a 4,5 milioni) in relazione all’età. Potrebbe quindi essere rispedito a Manchester, così come sembra inevitabile la cessione di Emerson Royal: a quel punto, sarà necessario investire anche su un terzino destro di livello.