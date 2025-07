Il ko è gravissimo, il mercato del Milan viene ribaltato: tifosi a bocca aperta

Il grave infortunio rischia di cambiare nuovamente il mercato del Milan: il club può tornare all’assalto, i dettagli

Si è presentato per la prima volta in conferenza stampa Massimiliano Allegri, pronto per questa nuova avventura sulla panchina del Milan. Ieri le prime dichiarazioni da allenatore rossonero, poi nel pomeriggio il primo allenamento della stagione di fronte ad un buon numero di tifosi (assente però la Curva Sud). Presenti a Milanello anche tutti i dirigenti: da Igli Tare, che aveva affiancato Allegri in conferenza stampa, a Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e, infine, anche Zlatan Ibrahimovic, che ha incontrato per la prima volta il suo ex allenatore.

I due hanno scambiato qualche battuta poco prima dell’inizio dell’allenamento: abbracci e grandi sorrisi, dopo che in conferenza lo stesso Allegri aveva ribadito che lo svedese è un consulente della società e non un dirigente della società. In conferenza stampa l’allenatore non ha voluto parlare di mercato, e non lo ha fatto nemmeno Tare, eccetto per un aggiornamento su Jashari (“Noi e il giocatore abbiamo la volontà di chiudere ma non c’è ancora il via libera”). Intanto Theo Hernandez all’Al-Hilal è cosa fatta e attenzione perché le uscite potrebbero non essere finite qui.

Il Bayern perde Musiala, ritorno di fiamma per Leao?

In conferenza stampa, Allegri ha speso grandi parole per Rafael Leao. I due hanno scambiato anche qualche battuta diverse volte durante l’allenamento del pomeriggio (il portoghese è arrivato a Milanello solo nella giornata di ieri dopo qualche giorno in più di riposo per gli impegni con la Nazionale ad inizio giugno). L’idea dell’allenatore e della società è quella di tenerlo, ma occhio a cosa può succedere da qui a fine agosto.

Il Bayern Monaco è una delle squadre che ha mostrato maggior interesse per lui nelle ultime settimane. Di recente però dalla Germania è arrivata una smentita su questo possibile ingaggio a causa delle richieste molto alte del Milan. L’infortunio di Jamal Musiala contro il Psg però è davvero grave: il fortissimo trequartista tedesco dovrà stare fuori per almeno cinque mesi e questo potrebbe cambiare di nuovo le carte in tavola, anche se parliamo di un giocatore molto diverso rispetto a Musiala. Il Bayern però potrebbe voler fare un acquisto importante e Leao rischia di entrare di nuovo nella lista della spesa. Attenzione anche al Barcellona che deve mollare Nico Williams, che a sorpresa ha deciso di rinnovare con l’Athletic Bilbao. Da tempo i blaugrana lo hanno nel mirino.