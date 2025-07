Xhaka in Serie A, blitz e chiusura: Milan gelato

Il centrocampista svizzero nel massimo campionato italiano, ma niente Milan: ecco dove giocherà

Granit Xhaka in Serie A. L’esperto centrocampista svizzero può finalmente approdare nel massimo campionato Italiano, senza però indossare la maglia rossonera del Milan. Il Diavolo ha messo in stand-by la trattativa dopo aver chiuso per Samuele Ricci.

L’italiano è stato scelto da Giorgio Furlani, che ha chiuso l’affare con il Torino grazie agli ottimi rapporto con l’entourage del centrocampista. Al momento per Xhaka, dunque, non c’è spazio, anche perché il Milan sta provando in tutti i modi a chiudere per Jashari. Dopo Luka Modric e Samuele Ricci, l’idea è stata quella di cercare di mettere le mani sul giovane calciatore del Club Brugge.

La squadra belga non ha ancora dato il via libera, ma c’è grande ottimismo: l’offerta è davvero importante, 32,5 milioni di euro più bonus. Bonus che permetterebbero al Club Brugge di incassare oltre i 35 milioni. Jashari ha da tempo detto sì al Milan e negargli il cambio di maglia potrebbe essere controproducente.

Milan, no a Xhaka: Tare ha altre priorità

Milan, no a Xhaka: ecco dove giocherà (LaPresse) – MilanLive.itCon Jashari in rosa e la mancata cessione di Yunus Musah, per il quale non è stato trovato un accordo con il Napoli, il mercato in entrata del Milan a centrocampo sarebbe ovviamente chiuso. Igli Tare, d’altronde, è chiamato a piazzare anche altri calciatori come Tommaso Pobega, Ismael Bennacer e Yacine Adli, che non rientrano più nei piani del Diavolo.

Per Guerra, che è pronto a lasciare il Valencia, e Xhaka, dunque, non c’è al momento spazio. Il centrocampista svizzero può comunque lasciare il Bayer Leverkusen, per una cifra sui 12-14 milioni di euro, e approdare in Serie A. Sulle sue tracce c’è la Juventus di Comolli, che potrebbe fare i conti con l’addio di Douglas Luis.

Come riportato da @Gazzetta_it, la #Juventus si sta muovendo per #Xhaka. I bianconeri hanno chiesto il via libera al #Milan che lo seguiva da tempo, garantendo un “aiuto” in una futura trattativa per Dusan #Vlahovic. @OggiSportNotiz2#calciomercato — Michele De Blasis (@micheledeblasis) July 8, 2025

I bianconeri, come scrive Michel De Blasis, avrebbero chiesto il via libera al Milan, garantendo un “aiuto” in una futura trattativa per Dusan Vlahovic. Il serbo, d’altronde, continua ad essere in cima alla lista dei nomi che il Diavolo sta monitorando per rafforzare l’attacco.