Dalla Juve al Milan, ecco il difensore: idea low-cost

Un ex difensore della Juventus potrebbe finire nel mirino del Milan: i rossoneri potrebbero prenderlo a prezzo di saldo

Il Milan è alla ricerca dei profili giusti per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. In conferenza stampa ieri non si è parlato molto di mercato: l’unico a farlo è stato Igli Tare, che ha aggiornato la situazione in merito all’affare Jashari. Il lavoro da fare è davvero tanto. Lo sa anche il nuovo allenatore, che ha definito quella del Milan una rosa buona ma si aspetta entro il 31 agosto di vedere la squadra nelle migliori condizioni. Lavoro che non riguarda soltanto gli acquisti ma anche, e forse soprattutto, le cessioni.

Reijnders al Manchester City e Theo Hernandez all’Al-Hilal erano le uscite più facili da fare, adesso ci sono da piazzare gli esuberi. Che sono davvero tanti e che occupano slot che non lasciano spazio a nuovi arrivi, per ora. Problemi di questo tipo ci sono anche in casa Chelsea, che deve vendere anche per una questione di Fair Play Finanziario, con una multa che può raggiungere addirittura gli 80 milioni. I Blues quindi sono una risorsa ricca di opportunità di mercato interessanti.

Supermercato Chelsea, il Milan ne può approfittare

Il Milan e il Chelsea hanno creato una vera e propria sinergia negli ultimi anni con diverse operazioni di mercato. E chissà che Tare non pensi di alimentare questo asse andando a pescare dalla lunghissima rosa di Enzo Maresca qualche buon rinforzo per Allegri. C’è un giocatore in particolare che potrebbe rientrare nelle necessità dei rossoneri: è un difensore centrale che di recente abbiamo visto proprio in Serie A.

Ha sorpreso e non poco la decisione della Juventus, nella figura di Damian Comolli, nuovo direttore generale al posto di Giuntoli, di non riscattare Renato Veiga, uno degli acquisti di gennaio più positivi, per continuità di rendimento, da gennaio fino alla fine della stagione. Il portoghese è quindi rientrato al Chelsea, ma non restare: lui è uno di quei giocatori che gli inglesi vogliono piazzare il prima possibile per sfoltire la rosa, incassare una buona cifra e liberare slot. Il Milan potrebbe farci un pensierino: un difensore con le sue caratteristiche, tecniche oltre che di personalità, potrebbe fare al caso di Allegri. Occhio anche a Ben Chilwell, anche lui in uscita: i rossoneri hanno bisogno di terzini e uno come lui, preso a prezzo di saldo (o, perché no, a costo zero), potrebbe diventare una buona occasione.