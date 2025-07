Offerto a Tare, il Milan lo riporta in Serie A: servono 25 milioni

La società rossonera potrebbe pensare a una vecchia conoscenza del campionato italiano per rafforzarsi.

Massimiliano Allegri ha dichiarato che al Milan non servono rivoluzioni, ma sono comunque diversi gli interventi necessari dopo che la squadra è arrivata ottava nello scorso campionato. Igli Tare ha ben chiare le esigenze dell’allenatore e sta lavorando per accontentarlo in ogni reparto.

In difesa un centrale arriverà solo nel caso in cui dovesse partire uno di quelli oggi in organico, mentre è certo l’arrivo di due terzini: uno a destra e uno a sinistra. Gli addii su entrambe le fasce impongono alla dirigenza di intervenire per prendere degli innesti in grado di essere titolari. A destra c’è solo Alex Jimenez, che spera di convincere Allegri a dargli la titolarità, mentre a sinistra c’è il giovane Davide Bartesaghi.

Convocato per la preparazione pure Emerson Royal, ma il terzino destro brasiliano è destinato ad essere ceduto. L’entourage e Tare stanno cercando una soluzione che soddisfi tutte le parti.

Milan, nuovo terzino destro dalla Ligue 1?

Da un po’ di tempo si parla dell’interesse del Milan per Guéla Doué, franco-ivoriano classe 2002 in forza allo Strasburgo. Tare ha presentato una prima offerta da 15 milioni di euro, ma è stata respinta. Addirittura, il club di proprietà di BlueCo (consorzio americano che possiede anche il Chelsea) avrebbe chiesto 30-35 milioni di euro per cedere il suo laterale destro. Impossibile trattare a questo prezzo. Si valutano alternative.

Stando a quanto rivelato da Sportitalia, al Milan è stato proposto Wilfred Singo. Il giocatore del Monaco verrà valutato dalla dirigenza rossonera, però il suo prezzo supera i 20 milioni di euro. In questo momento, l’intenzione sembra quella di non andare oltre i 15 milioni più bonus per l’acquisto di un terzino. Dal Principato ne vogliono circa 25 per l’ex Torino.

Singo nella squadra monegasca ha iniziato a giocare anche da difensore centrale, mostrando ottima adattabilità e duttilità tattica. Spesso è stato impiegato al centro della difesa e se l’è cavata complessivamente bene. Il 24enne ivoriano era stato cercato dal Milan già quando giocava nel Torino, però nessuna trattativa è mai decollata. Da agosto 2023 milita nel Monaco, che lo ha pagato circa 12 milioni di euro. Un buon investimento, guardando il rendimento in campo.