“Calcio, altro shock”: milanisti indignati

La domenica si apre con i tifosi rossoneri davvero arrabbiati, ecco il motivo: il punto della situazione

Grazie alle anticipazioni dell’agenzia AGI, sono stati svelati i capi d’imputazione, nell’avviso di garanzia, per Gianluca Rocchi. Il calcio italiano rischia di finire completamente nel caos ancora una volta. Si attendono novità importanti per capire se ci sono altri indagati.

Al momento, dunque, sui media, nelle ultime ore, si è discusso in merito a quanto è emerso. Le attenzioni sono ovviamente puntate su Rocchi accusato di aver “combinato” e/o “schermato” un paio di designazioni arbitrali “gradite all’Inter”.

Inevitabilmente così i nerazzurri sono finiti nel tritacarne mediatico. Anche stamani i quotidiani sportivi (ma non solo) hanno preso in esame la vicenda. La prima pagina de La Gazzetta dello Sport, però, ha fatto parecchio arrabbiare il popolo rossonero

Non possono aver messo un giocatore del Milan in prima pagina sotto questa notizia. Non possono — LeoMilanista (@LMillanista) April 25, 2026

Caso che coinvolge l Inter ma nel titolo la parola Inter non c’è e c’è la foto di un giocatore del Milan

Ahahahah ahahahah ahahahah ahahahah ahahahah ahahahah ahahahah ahahahah lo ahahahah Mentre titolo a 9 colonne su inchiesta sul Milan e cardinale ovviamente poi archiviata — Martino (@Mttgrs5) April 25, 2026

Fofana così a caso… — Martino Borghese state of mind (@MarcatoCalcio) April 25, 2026

Siete ridicoli che cavolo mettete un giocatore del Milan @Gazzetta_it — ❤️Max era🖤 (@GieffeVip10) April 26, 2026

Gazzetta e Corsera sono già in modalità elmetto e camion di sabbia — Polaroid Android (@mm3k) April 26, 2026

La rabbia e l’indignazione dei tifosi del Milan è nel vedere un giocatore rossonero, Youssouf Fofana, in prima pagina senza alcun motivo logico. Così sui social un intero popolo, quello del Diavolo, ha deciso di farlo notare