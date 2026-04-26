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“Calcio, altro shock”: milanisti indignati

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La domenica si apre con i tifosi rossoneri davvero arrabbiati, ecco il motivo: il punto della situazione

Prima pagina de La Gazzetta dello Sport
“Calcio, altro shock”: milanisti indignati – MilanLive.it

Grazie alle anticipazioni dell’agenzia AGI, sono stati svelati i capi d’imputazione, nell’avviso di garanzia, per Gianluca Rocchi. Il calcio italiano rischia di finire completamente nel caos ancora una volta. Si attendono novità importanti per capire se ci sono altri indagati.

Al momento, dunque, sui media, nelle ultime ore, si è discusso in merito a quanto è emerso. Le attenzioni sono ovviamente puntate su Rocchi accusato di aver “combinato” e/o “schermato” un paio di designazioni arbitrali “gradite all’Inter”.

Inevitabilmente così i nerazzurri sono finiti nel tritacarne mediatico. Anche stamani i quotidiani sportivi (ma non solo) hanno preso in esame la vicenda. La prima pagina de La Gazzetta dello Sport, però, ha fatto parecchio arrabbiare il popolo rossonero

 

La rabbia e l’indignazione dei tifosi del Milan è nel vedere un giocatore rossonero, Youssouf Fofana, in prima pagina senza alcun motivo logico. Così sui social un intero popolo, quello del Diavolo, ha deciso di farlo notare