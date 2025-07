Milan, rifiutata l’offerta per il terzino: la richiesta spiazza Tare

La società rossonera cambierà i terzini ed è trapelata una proposta, purtroppo respinta, per un obiettivo: le ultime news.

Massimiliano Allegri ha dichiarato che il Milan non ha bisogno di una rivoluzione, ma in realtà ci saranno diversi cambiamenti rispetto alla squadra dello scorso anno. Sono già stati presi due nuovi centrocampisti (Ricci e Modric), almeno un altro ne arriverà, e sono in programma anche gli arrivi di un nuovo attaccante e di due nuovi terzini. Altre novità, ad esempio l’ingaggio di un difensore centrale, dipenderanno dalle cessioni.

Per quanto riguarda la fascia destra difensiva, il club rossonero ha lasciato partire alla scadenza dei contratti i vari Davide Calabria, Alessandro Florenzi e Kyle Walker. Non c’è intenzione di dare un’altra occasione a Emerson Royal, messo sul mercato dopo una stagione sicuramente non positiva e caratterizzata anche da un serio infortunio nella seconda metà. Potrebbe partire anche Filippo Terracciano, che ha trovato poco spazio da quando è a Milano. Certo di rimanere solo Alex Jimenez, che invece nella scorsa annata ha trovato un buon minutaggio.

Terzino destro, proposta del Milan respinta: le ultime news

Un obiettivo di Igli Tare per la fascia destra è Guéla Doué, franco-ivoriano classe 2002 in forza allo Strasburgo. È il fratello di Désiré, esterno del PSG.

Secondo quanto rivelato dal giornalista Fabrizio Romano, il Milan ha formulato una prima offerta da 15 milioni di euro ed è stata respinta. Lo Strasburgo parte da una richiesta molto alta: attorno ai 35 milioni di euro. I 20 milioni di cui hanno scritto diverse fonti giornalistiche in questi giorno non basterebbero per accontentare il club francese, dunque. Sicuramente Tare non andrà oltre questa cifra, bonus compresi probabilmente.

Doué è stato comprato per 6,5-7 milioni di euro nel mercato estivo 2024, quando è stato prelevato dal Rennes. Ha disputato una buona stagione nello Strasburgo e certamente il suo valore è aumentato, ma è esagerato pensare che oggi possa valere 30-35 milioni, pur essendo un terzino con buone prospettive.

La distanza tra le parti è ampia e in questo momento è difficile immaginare che Doué possa vestire la maglia del Milan. Più facile arrivare a un terzino destro come Marc Pubill dell’Almeria, valutato proprio 15 milioni di euro. Anche se va detto che su quest’ultimo c’è pure l’interesse del Barcellona, che sta pensando di fare un’operazione in sinergia con il Real Betis.