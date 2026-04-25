Sorpresa in Milan-Juve: Allegri lo schiera titolare

In Milan-Juve di domani potrebbe esserci una sorpresa di formazione: Allegri riflette su una novità, i dettagli

Siamo alla vigilia di Milan-Juventus. Al momento l’attenzione dei tifosi italiani è tutta rivolta alla clamorosa indagine in cui è coinvolgo Gianluca Rocchi, il designatore arbitrale: secondo l’agenzia AGI, fra le varie accuse c’è anche quella di aver scelto “arbitri graditi all’Inter”. In attesa di nuovi sviluppi, Massimiliano Allegri e la squadra sono concentrati sul campo e su una partita complicata. Con la vittoria del Napoli, il Milan deve vincere per tornare al secondo posto, che è un obiettivo della società. Ma contro c’è una Juve in grande spolvero e molto ben allenata da Spalletti, allenatore formidabile.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, nell’undici rossonero potrebbe esserci una sorpresa. Allegri infatti starebbe pensando di schierare Pervis Estupinan da esterno sinistro al posto di Davide Bartesaghi, apparso in netta difficoltà nelle ultime uscite (anche a Verona). L’allenatore milanista quindi potrebbe dare un’opportunità all’ex Brighton, acquistato per circa 18 milioni ma superato nelle gerarchie dall’ex Milan Futuro ad inizio stagione.