Reijnders al Manchester City, la verità sui 14 milioni di bonus: tifosi spiazzati

Come sono suddivisi i bonus di Reijnders al Manchester City e come può il Milan incassare i 14 milioni stabiliti dall’affare

Il mese di giugno del Milan è stato caratterizzato dalla dolorosa e polemica cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City. Oltre al dispiacere per aver perso un grande giocatore, autore di una stagione strepitosa per rendimento e statistiche in una squadra senza capo né coda, si è parlato molto anche dell’aspetto economico dell’operazione. Dopo un anno come quello dell’olandese in rossonero, ci si aspettavano molti più soldi dei 55 milioni di parte fissa concordati fra le parti per questo trasferimento. Il Manchester City ha pagato molto di più altri giocatori che magari non hanno avuto lo stesso rendimento dell’ex AZ Alkmaar.

A questi soldi bisognerà poi aggiungere i 14 milioni di bonus, per una cifra totale di 75 milioni. Si è parlato molto in queste settimane di bonus facilmente raggiungibili. Calciomercato.com ha svelato i dettagli di questi bonus e non tutti sono così semplici da ottenere. Ecco perché non è da escludere che alla fine l’incasso del Milan per Reijnders non sia così troppo più alto rispetto a quello attuale. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa deve succedere per permettere ai rossoneri di incassare tutti i 14 milioni.

Come sono suddivisi i bonus di Reijnders al City

L’avventura di Reijnders al Manchester City è già iniziata a giugno per il Mondiale per Club. I Citizens, dopo una brillante fase a gironi (con cinque gol segnati alla Juventus), sono usciti dalla competizione agli ottavi di finale contro l’Al-Hilal di Simone Inzaghi (a sua volta eliminato poi dal Fluminense). L‘olandese ha giocato delle ottime gare con prestazioni che hanno convinto subito anche tifosi e Guardiola.

Ora Reijnders si gode finalmente un periodo di pausa prima di ricominciare e fare sul serio. In un’intervista dopo il trasferimento, Tijjani ha speso parole di grande elogio per il Milan ma ha spiegato che ora al Manchester City può raggiungere più velocemente i suoi obiettivi. Lo spera lui così come lo spera anche il Milan, così avrà la possibilità di incassare più soldi per i bonus. Ma quali sono quindi questi obiettivi da raggiungere? Andiamo subito a vederli.

5 milioni per la qualificazione in Champions League;

1 milione per la vittoria della Premier League;

1 milione per il giocatore dell’anno in Premier League;

2 milioni per il Pallone d’Oro;

2 milioni per la vittoria della Champions League;

3 milioni legati alla permanenza al Manchester City.

Sono bonus facilmente raggiungibili? Sicuramente il Manchester City lotterà per questi obiettivi, dalla vittoria della Premier League a quella della Champions League, soprattutto dopo un anno difficile senza alcun trofeo. Ma di certo non sono obiettivi facili e scontati, soprattutto quello legato alla vittoria del Pallone d’Oro e dell’altro premio individuale di giocatore dell’anno.