Tare al Milan e ribaltone a sorpresa in panchina: tifosi senza parole

Torna di moda il nome di Tare per il ruolo di direttore sportivo: con lui possibile ribaltone in panchina, scelta a sorpresa

Il Milan, come sappiamo, è alla ricerca di un direttore sportivo. Per due anni, la società ha volutamente ignorato l’importanza di questa figura, soprattutto competente e di esperienza. Fabio Paratici era una scelta giusta ma all’improvviso Giorgio Furlani ha deciso di fare dietrofront: il motivo non ci è dato saperlo, almeno per adesso. L’amministratore delegato in questo momento è impegnato in attività commerciali e quindi la questione diesse è per adesso parcheggiata, a meno che la scelta non sia già stata ormai fatta.

Tony D’Amico dell’Atalanta è un profilo che piace ma, secondo diverse indiscrezioni provenienti da Casa Milan, ha ripreso quota anche la candidatura di Igli Tare, che era anche il preferito di Ibrahimovic. Il suo nome mette tutti d’accordo, anche Moncada con il quale ha un ottimo rapporto dai tempi della Lazio. E con lui nel ruolo di direttore sportivo potrebbe verificarsi un clamoroso scenario per quanto riguarda la panchina.

Torna di moda Tare: scelta a sorpresa per la panchina

Il primo importante incarico del nuovo direttore sportivo è quello di scegliere anche l’allenatore, sempre in accordo con il resto del gruppo di lavoro. In queste settimane si sono fatti tanti nomi: prima Massimiliano Allegri, poi Antonio Conte e infine Roberto De Zerbi. Di questi tre, l’unico davvero fattibile è Allegri, libero da qualsiasi impiego e con quasi zero concorrenza: inevitabile, dopo il disastro degli ultimi tre anni alla Juventus.

Conte è legato al Napoli e De Zerbi al Marsiglia: per entrambi, ad oggi, venire al Milan significherebbe fare un passo indietro considerato che non giocherà nemmeno la Champions League. Con Tare però potrebbero esserci nomi diversi e a sorpresa: difficile Maurizio Sarri, col quale ci sono state frizioni alla Lazio, più probabile invece Gian Piero Gasperini. L’allenatore ha già fatto capire chiaramente che a giugno lascerà l’Atalanta: da parte di Tare, come riportato da Sportmediaset, c’è grande stima visto che aveva provato a portarlo anche in biancoceleste.

Gasperini al Milan ci verrebbe di corsa: è vero che oggi l’Atalanta è un gradino più avanti, ma ricostruire i rossoneri potrebbe essere un’esperienza molto allettante per un tecnico che è a caccia di nuovi stimoli dopo dieci anni di assoluto valore e livello sulla panchina dei nerazzurri. Insomma, la candidatura di Gasperini è da tenere fortemente in considerazione e si aggiunge alle altre. E chissà che non possa diventare un nome forte anche con D’Amico, col quale già lavora a Bergamo.