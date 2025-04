Milan senza pace: pesante sconfitta, delusione enorme

E’ andata in scena all’Arena Civica – Gianni Brera di Milano, la finale di Coppa Italia Primavera, tra i rossoneri di Federico Guidi e i rossoblu di Fabio Pisacane

Mai una gioia. E’ proprio il caso di dirlo: in casa Milan è un’annata davvero da dimenticare a tutti i livelli. I rossoneri di Sergio Conceicao si trovano al nono posto in classifica in Serie A e sono aggrappati alla Coppa Italia, per rendere meno amara la stagione e qualificarsi in Europa League.

Ma la stagione è complicata, come detto a tutti i livelli. Oggi i tifosi speravano di gioire per la vittoria della Coppa Italia Primavera. A far festa, invece, è stato il Cagliari di Fabio Pisacane. All’Arena Civica di Milano, con oltre 3000 spettatori ad assistere, i rossoneri sono stati battuti nettamente dai sardi.

Milan-Cagliari, finale amara per i rossoneri: ko pesante per Guidi

A salire in cattedra nel corso del primo tempo è stato Vinciguerra, che ha sbloccato il match con un grande tiro a giro, prima di dare il via all’azione che ha portato il Cagliari sul 2 a 0 con Bolzan. Prima della chiusura del primo tempo, il Diavolo ha la possibilità di accorciare le distanze dal dischetto, ma Bonomi calcia sulla traversa.

Un Milan Primavera, dunque, come il Milan dei grandi, che va sotto e sbaglia dal dischetto, ma per i giovani rossoneri nessuna rimonta. Nella ripresa arriva anche il 3 a 0 del Cagliari, con Yael Trepy, che chiude definitivamente la partita. Niente da fare per Liberali e compagni, che vanno ko sotto gli occhi attenti di Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada. A far festa è dunque il Cagliari di Fabio Pisacane, che alza la coppa al cielo

Milan-Cagliari 0-3: 21’ Vinciguerra, 36’ Bolzan, 69’ Trepy