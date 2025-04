Il Milan cambia l’offerta: “Prendere o lasciare”, firma a rischio

La trattativa ha subito dei cambiamenti nel corso degli ultimi mesi: il Milan ha cambiato l’offerta e la firma ora è a rischio

Saranno mesi molto importanti per il futuro del Milan. Dopo il disastro di questa stagione, che si concluderà senza la partecipazione alla prossima Champions League, c’è necessità di ricostruire. A condurla sarà ancora l’attuale management, nonostante gli errori commessi e le scelte completamente sbagliate; verrà aggiunto un direttore sportivo, ma ci sono ancora grossi dubbi sul profilo scelto. Saltato Paratici, si parla ora di nuovo di Tare e D’Amico ma attenzione, come sempre, alle sorprese e a nomi finora mai fatti.

Con il nuovo dirigente, poi, si costruirà un nuovo progetto, quindi con un nuovo allenatore e una mezza rivoluzione sul mercato. Il lavoro è iniziato già a gennaio e proseguirà a giugno. Ci saranno sicuramente nuove importanti cessioni: Theo Hernandez, ad un anno dalla scadenza, è il più probabile, ma attenzione anche a quello che può succedere con Mike Maignan. Con il francese c’è in corso da tempo una trattativa di rinnovo: le cose, però, col il passar dei mesi e delle partite, sono cambiate e il Milan ha deciso di cambiare termini.

Milan-Maignan, le ultime sul rinnovo: l’offerta è cambiata

Inizialmente, Maignan aveva chiesto lo stesso stipendio di Rafael Leao per restare al Milan ancora per altri anni: 5,5 milioni. E i rossoneri sembrano propensi al sì, prima di una serie di errori che però ha portato qualche ripensamento negli uffici di Casa Milan. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, lo stesso portiere francese ha accettato l’idea di abbassare un po’ le pretese e questo ha portato il Milan ad una nuova proposta.

Adesso sul piatto c’è un contratto da 4,5 milioni fino al 2028 o 2029 (probabilmente con opzione di un altro anno): “Prendere o lasciare“, scrive la Gazzetta dello Sport. Sta quindi a Maignan decidere se accettare o meno. Altrimenti, se l’accordo non dovesse arrivare, a giugno si potrebbe pensare ad una cessione. Acquistato da Maldini e Massara per circa 13 milioni, con un solo anno di scadenza il portiere della Nazionale francese potrebbe ancora portare nelle casse dei rossoneri una bella plusvalenza. A quel punto, però, sarà necessario trovare un sostituto all’altezza e non è di certo semplice.

La speranza è che, alla fine, Maignan possa accettare il rinnovo e restare al Milan ancora per molti anni. In questi anni il suo rendimento non ha avuto grossa continuità con molti alti e bassi e con anche molti problemi fisici. Mike resta però un portiere di altissimo livello, un leader dello spogliatoio e un professionista esemplare, e per questo ogni tifoso farebbe bene a sperare che resti. Tra l’altro, nelle ultime gare contro Inter e Fiorentina è stato decisivo con interventi da vero Maignan.