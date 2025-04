Zirkzee torna in Serie A, prestito con diritto di riscatto: che affare

Il calciatore olandese dopo un anno complicato è pronto a far ritorno in Italia, dove si è espresso decisamente meglio. Ecco dove giocherà

E’ stato il grande obiettivo della scorsa estate. Un obiettivo che ha fatto sognare il tifoso del Milan e che sembrava davvero potersi realizzare. Joshua Zirkzee aveva detto sì al Diavolo ed è stato ad un passo dal vestire la maglia rossonera. Il Diavolo, d’altronde, era pronto a versare nelle casse del Bologna i 40 milioni di euro della clausola rescissoria, dopo aver trovato l’accordo sullo stipendio con il calciatore.

Come è noto, però, lo scoglio delle commissioni all’entourage dell’olandese è stato insuperabile. Joshua Zirkzee così ha fatto le valigie, lasciando l’Italia per approdare nel Manchester United. Non proprio una prima scelta per l’attaccante che avrebbe preferito rimanere a giocare in Serie A, ma ai Red Devils non si può dire certo di no.

La stagione era pure iniziata alla grande, con il gol all’esordio contro il Fulham. Poi, però, qualcosa è andata decisamente storta e Joshua Zirkzee ha riscontrato diverse difficoltà. Il cambio di allenatore non ha pagato, come qualcuno sperava. Ad oggi l’ex Bologna ha disputato ben 46 partite, con oltre 2100 minuti nelle gambe, ma i gol sono stati fin qui solamente sei, oltre a tre assist. Numeri non certo positivi.

Milan, futuro in Italia per Zirkzee: il punto della situazione

Il Manchester United sta seriamente pensando di regalarsi un nuovo attaccante in estate, lasciando partire Joshua Zirkzee. Il calciatore olandese non ha alcun dubbio sulla destinazione: vuole tornare a giocare in Serie A, dove è esploso per completare il suo percorso di maturazione.

Chissà che non ci ripensi nuovamente il Milan. I rossoneri d’altronde un attaccante lo stanno cercando. Un attaccante con caratteristiche simili a Zirkzee e ben diverse da quelle di Santi Gimenez. Ma l’olandese fa gola a diverse squadre: attenzione così alla Juventus e al Napoli, che in estate vorrebbero regalarsi un centravanti. Ma il club pronto a far sul serio è l’Inter di Beppe Marotta.

L’idea è quella di affiancare un terzo bomber a Lautaro Martinez e Marcus Thuram, per aumentare la competitività della squadra. Può dunque essere Joshua Zirkzee il regalo per Simone Inzaghi. La formula per il ritorno sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto.