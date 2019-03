MILAN NEWS – Ospite a sorpresa oggi a Milanello per l’allenamento del Milan odierno. Oltre a Maldini, Leonardo e Gazidis era presente anche un altro ex calciatore rossonero.

Giuseppe Pancaro, vecchio terzino italiano che ha militato nel Milan dal 2003 al 2005, è stato dunque ospitato dal club rossonero. La redazione di Sky Sport lo ha intervistato per conoscere il suo parere sulla squadra rossonera attuale e sul derby di domenica contro l’Inter.

Pancaro ha subito elogiato Gennaro Gattuso, considerato un vecchio amico e compagno di tante avventure: “E’ sempre bello tornare a Milanello, è un posto magico dove si lavora alla grande e si preparano bene gli impegni. Gattuso è un amico, mi ha fatto piacere ritrovarlo pieno di entusiasmo e voglia di lavorare. So che arriva alle 9 di mattina e va via per ultimo alle 19, sente il Milan non come un lavoro ma come una famiglia, come casa sua. Per Maldini è lo stesso, anche lui è un amico e darà tanto alla sua squadra”.

Il derby di domenica è sfida molto sentita, come afferma lo stesso Pancaro: “L’ambiente è sereno, vedo un Milan in saluta e con Rino si lavora molto bene. I derby sono sempre attesissimi, alla vigilia c’è sempre un clima speciale. Se gioca Biglia o Bakayoko? No, Gattuso non mi ha spifferato niente, sarà tutto una sorpresa”.

