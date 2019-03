MILAN NEWS – Grande vicinanza alla squadra da parte della dirigenza del Milan, in vista di un impegno a dir poco fondamentale e sentito.

I rossoneri domenica sfideranno l’Inter nel derby di ritorno di campionato, un match che determinerà non poco la corsa al terzo posto ed alla qualificazione alla prossima fase a gironi di Champions League. Un match per il quale servirà la massima concentrazione di tutti i componenti rossoneri, dal portiere agli attaccanti, dall’allenatore ai suoi assistenti fino all’appoggio di club e tifosi.

Oggi, come già rivelato in mattinata, erano presenti al centro sportivo di Milanello i dirigenti Leonardo e Paolo Maldini, impegnati ad assistere all’allenamento odierno degli uomini di Gattuso. I due ex campioni si sono fatti vedere per dare sostegno alla squadra e spronare, anche in via informale, i calciatori verso un finale di stagione che può portare grandi soddisfazioni tra campionato e coppa Italia.

Presente, secondo i referenti di Sky Sport, anche Ivan Gazidis; l’amministratore delegato sudafricano ha deciso di seguire l’esempio dei suoi due colleghi e si è presentato a Milanello per rappresentare la proprietà e per dare il proprio appoggio ai calciatori e a mister Gattuso. Clima disteso e tanto ottimismo dunque dalle parti di Carnago in vista del big match di San Siro.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

