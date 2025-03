Svelato il segreto di Sinner, ora non ci sono dubbi

Il segreto di Sinner è stato finalmente svelato, adesso la situazione è molto più chiara: la rivelazione è arrivata in queste ore

Siamo entrati nel secondo mese di squalifica per Jannik Sinner, che dovrà scontarne poi un altro prima di poter tornare in campo. A meno di colpi di scena, l’altoatesino parteciperà agli Internazionali d’Italia, in programma il prossimo 9 maggio, poi giorni dopo la fine dello stop forzato a causa del caso Clostebol. Come è ormai noto, il tennista italiano, di comune accordo coi suoi avvocati, ha scelto di patteggiare con la WADA per evitare pene più pesanti. Ormai però questa storia è alle spalle e Jannik deve guardare avanti.

Al momento si sta godendo un po’ di relax fra famiglia e lo scii, la sua attività preferita dopo il tennis, e segue da lontano quanto sta succedendo. Nonostante la squalifica, è già certo di mantenere la prima posizione nel Ranking ATP per almeno altre tre settimane, scalando quindi la classifica dei tennisti che hanno occupato per più tempo il vertice. Nel frattempo però è ancora in corso la ricerca del nuovo allenatore che dovrà sostituire Cahill, e la scelta sembra essere ormai fatta.

Il nuovo allenatore di Sinner, ecco chi sarà

Darren Cahill ha infatti già annunciato l’addio allo staff di Sinner a fine stagione, e quindi è già partita la caccia al sostituto che possa affiancare al meglio Simone Vagnozzi, che invece rimarrà ma non da solo. C’è grande curiosità per questa scelta che, come sappiamo, è molto importante per il futuro di Jannik. Ad oggi non è stato ancora rivelato il nome, ma a quanto pare la decisione è stata già presa e a rivelarlo è stato Paolo Bertolucci.

La leggenda del tennis italiano da tempo porta avanti un Podcast insieme all’amico e rivale Andrea Panatta. Nel corso dell’ultimo episodio, il numero 72, fra i due c’è stata una discussione in merito al futuro allenatore di Sinner. Panatta ha posto delle domande e Bertolucci ha risposto, fino ad arrivare a quella più importante: “Al 90% l’allenatore di Sinner sarà europeo“. Da scartare subito l’ipotesi di un allenatore italiano, come lo stesso Bertolucci ha confermato nel corso di questa discussione.

Ma c’è anche un altro elemento: “E’ stato un top ten? Penso di sì, o comunque ci è andato molto vicino“. Insomma, stando a quante dichiarazioni, chi prenderà il post di Cahill sarà certamente un nome e un profilo altisonante, assolutamente in grado di supportare, sostenere e migliorare il talento di Sinner da qui ai prossimi anni. Non ci resta che attendere l’annuncio, previsto nei prossimi mesi.