Arriva il sì: Milan nella storia, non è mai successo prima

Il Milan, per la prossima stagione, potrebbe entrare nella storia della Serie A insieme ad un altro club italiano. I dettagli

La proprietà Milan è sempre molto aperta a nuove possibilità di visibilità e marketing. Anzi, per certi versi si può dire che per RedBird questi aspetti sono una priorità, considerando che si è scelto di fare una pre-season fra Singapore, Hong Kong e Australia dopo una stagione chiusa all’ottavo posto in classifica. Non è di certo il massimo per fare una preparazione all’altezza, ma le alte possibilità di incasso vengono sempre prima di qualsiasi cosa. E quindi sì, fra circa dieci giorni il Milan partirà per un lunghissimo tour che toglierà soltanto energie fisiche e mentali piuttosto che aggiungerle (come è previsto da qualsiasi tipo di preparazione estiva).

Ma non è finita qui, perché da oggi sono in aumento le possibilità che il Milan giochi addirittura una partita di campionato in Australia. Nello specifico, si tratta della partita contro il Como, prevista per il week-end del 6-7 febbraio 2026 a San Siro, ma non sarà possibile disputarla al Meazza per via dei Giochi Olimpici. Da qui nasce una nuova possibilità, approvata dalla FIGC oggi.

Milan-Como in Australia, la svolta oggi: è arrivato un importante sì

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la FIGC ha dato parere positivo all’opportunità di giocare Milan-Como di campionato a Perth, in Australia, dove i rossoneri saranno già il prossimo 31 luglio per giocare proprio con la squadra locale australiana. Inoltre, il Milan ha già giocato un’amichevole contro la Roma il 31 maggio scorso (5-1 per i giallorossi). Non basta questo per l’ufficialità, ovviamente: c’è bisogno di altri importanti passaggi prima di poterlo definire concretamente, ma il sì della Federazione è già un passo avanti.

Per giocare una partita di Serie A in Australian c’è la necessità di fare una serie di incastri: serve il via libera formale di Fifa, UEFA, Confederazione asiatica e federazione australiana. Il passaggio chiave di tutti questi è quello con la UEFA: con l’approvazione dell’organo europeo, le possibilità che si possa fare aumenteranno vertiginosamente. Non è finita qui perché un il sì dell’UEFA e della FIGC si devono fare su un concetto fondamentale: l’eccezionalità dell’evento.

Non sarebbe infatti possibile per l’organo europeo aprisse alla possibilità di giocare regolarmente alcune partite del campionato all’estero. Nel caso di Milan-Como, però, si tratta di eccezionalità, dovuta dall’Olimpiade invernale di Milano-Cortina. Ecco perché quella che solo fino a ieri era un’idea da oggi diventa concretamente realtà: se si verificheranno tutti gli incastri giusti, i rossoneri e i lariani entreranno nella storia per la prima partita di Serie A regolare giocata fuori dai confini italiani.