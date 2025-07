Lo scippo al Milan è compiuto: se ne va in Premier

Può svanire un possibile colpo di mercato per il Milan. Può andare in un club di Premier League. Contatti confermati

Due nuovi terzini su entrambe le fasce, è questa una delle priorità di mercato per Igli Tare insieme a un altro centravanti da affiancare a Gimenez.

Si è ufficialmente conclusa oggi l’esperienza di Hernandez al Milan. L’esterno francese è un nuovo giocatore dell’Al Hilal che l’ha presentato ufficialmente con il consueto video sui social. E’ stato un addio non senza polemiche quello di Theo al club rossonero. Le sue parole, nel post pubblicato su Instagram, sulla mancanza di valori e ambizioni del Milan hanno infiammato i tifosi, divisi tra critiche alla dirigenza e alla stesso giocatore per il rendimento scadente delle ultime annate.

La caccia al sostituto di Hernandez potrebbe essere già terminate. Come conferma Matteo Moretto, nelle ultime ore c’è stata un’accelerata del Milan per Archie Brown del Gent. I contatti odierni avrebbero portato a un deciso avvicinamento tra i due club in vista di un accordo per 8 milioni di euro. Ottenuta l’intesa con il Gent, si passerà poi a quella con il terzino inglese su ingaggio e durata del contratto.

Milan, si complica l’obiettivo per la fascia destra: può andare in Premier

Milan che dovrà intervenire anche sulla fascia destra. Con la fine del prestito di Walker e l’addio di Florenzi a fine contratto, è rimasto solo Emerson Royal come esterno difensivo di ruolo. Il futuro del brasiliano è ancora in bilico. Se dovesse arrivare la giusta offerta, il Milan non si opporrà alla cessione anche in prestito. Betis Siviglia e Spartak Mosca sono sulle tracce in attesa di ulteriori sviluppi nei prossimi giorni.

Per rinforzare la fascia destra, il Milan ha sondato Marc Pubill, terzino destro dell’Almeria, titolare nella Spagna Under 21. La scorsa estate, Pubill è stato a un passo dall’Atalanta che aveva raggiunto un accordo con l’Almeria per 16 milioni più 4 i bonus. Il trasferimento poi è stato bloccato. Ora può provarci il Milan anche se non sarà affatto facile per i rossoneri raggiungere l’obiettivo. Su Pubill, è concreto anche l’interesse del Wolverhampton. La conferma arriva da Marca che riferisce di colloqui concreti tra i due club.

L’Almeria valuta il suo esterno 15 milioni, stessa cifra che il Milan ha offerto allo Strasburgo per Guela Doué. Un’offerta che non ha soddisfatto la compagine alsaziana. Doué però starebbe spingendo per andare al Milan, un pò come Jashari con il Bruges. Al momento però, per entrambi, il pressing non ha sortito gli effetti sperati. Anzi, le due trattative sono bloccate a meno che i rossoneri non decidano di alzare le offerte iniziali.