Il bomber saluta il Milan, è pronto a ripartire dalla Serie B

L’attaccante è pronto a ripartire dalla Serie B dopo l’ennesimo ritorno dal prestito: l’affare si può fare

Sono tanti i giocatori del Milan che cercano presto una nuova sistemazione perché non rientrano nel progetto. Allegri, in conferenza stampa, non ha parlato di mercato ma è stato piuttosto chiaro: “Spero che per il 31 agosto saremo al meglio delle nostre possibilità“. Igli Tare sta lavorando per sfoltire una rosa che, il prossimo anno, giocherà soltanto una competizione: il campionato. A queste condizioni, l’allenatore nuovo preferisce avere un gruppo limitato di giocatori. Fino ad ora, è arrivato soltanto Samuele Ricci, in attesa di Luka Modric che sarà in Italia a fine mese.

La trattativa Ardon Jashari somiglia molto a quella per De Ketelaere: da via Aldo Rossi filtra ancora un po’ di ottimismo e si predica pazienza, ma dal Belgio continuano a non arrivare aggiornamenti e questo sta spazientendo la società rossonera, convinta di aver fatto un’offerta adeguata al valore del giocatore. In attesa di una risposta, il Milan continua a cercare acquirenti per alcuni dei propri giocatori che non rientrano nel progetto.

Dal Milan alla Serie B, nuova opportunità

Fra questi c’è Yacine Adli, che non è stato convocato nemmeno per il ritiro della prima squadra. Sarà a Milanello il 14 luglio per il raduno del Milan Futuro, con l’obiettivo ovviamente di trovare un’altra squadra. Lo stesso farà anche Marko Lazetic: anche lui, con un contratto in scadenza fra un anno, si allenerà con il Milan Futuro in attesa di opportunità, e una di queste potrebbe arrivare dalla Serie B.

Dopo una serie di prestiti, Lazetic tornerà di nuovo a Milanello nei prossimi giorni ma non per restare. Il Milan sta cercando di piazzarlo altrove ma non è semplice. Stando alle ultime indiscrezioni, ci sta pensando una squadra di Serie B: si tratta del Bari, società gestita dalla famiglia De Laurentiis, che ha intenzione di sostituire Favilli proprio con l’attaccante rossonero. Classe 2004, l’attaccante fu acquistato da Paolo Maldini e Frederic Massara per 4 milioni: era considerato un gran potenziale ma nel frattempo non è riuscito a dimostrarlo. A 21 anni, ha ancora possibilità per fare bene e il Bari può diventare un’ottima possibilità per lui in Italia. Tre formule possibili: acquisto a titolo definitivo (magari gratuito) e rinnovo di un anno e quindi un altro prestito. Se l’affare non si dovesse concretizzare, non è da escludere che il Milan possa decidere di tenerlo per dare manforte al Milan Futuro, che punta al ritorno immediato in Lega Pro.