Theo Hernandez smentisce il Milan e attacca: parole di fuoco

Parole destinate a far discutere quelle usate da Theo Hernandez per chiudere il capitolo rossonero. Ecco cosa ha detto

Era nell’aria da tempo, ma ora è ufficiale. Theo Hernandez non è più un giocatore del Milan. Il terzino francese ha usato i social per salutare il mondo rossonero. Parole al miele, come era prevedibile, per Paolo Maldini, che ha risposto immediatamente con un messaggio (“Grande, ci mancherai. Ti voglio bene“), ma anche per i tifosi e per il Milan.

Il post, però, è destinato a far discutere. Il giocatore, di fatto, smentisce la versione del Diavolo, riportata dalle parole di Igli Tare e Massimiliano Allegri, e fa capire come il rapporto con l’attuale dirigenza non fosse proprio idilliaco

Il saluto di Theo Hernandez

“Dopo sei anni in questo club, è arrivato il momento di dire addio. Sono arrivato al Milan nel 2019 con sogni, voglia e l’entusiasmo di indossare una maglia ricca di storia. Oggi me ne vado dopo aver vissuto momenti indimenticabili, come la vittoria della Serie A e della Supercoppa Italiana, e soprattutto dopo aver condiviso lo spogliatoio con persone straordinarie.



Grazie di cuore ai miei compagni, a ogni allenatore che ha creduto in me, e in particolare a Paolo Maldini, per la sua vicinanza, visione e leadership. E grazie alla tifoseria rossonera, che è sempre stata presente, nei momenti belli e in quelli difficili. Sentire il vostro sostegno è stato un privilegio che non dimenticherò mai e che porterò per sempre nel cuore.



La mia decisione di andarmene non è stata facile. Ho sempre saputo dove volevo stare, e il Milan è sempre stata la mia priorità. Ma, purtroppo, non tutto dipende da una sola persona. La direzione che ha preso il club e alcune decisioni recenti non rispecchiano i valori né l’ambizione che mi hanno portato qui. È il momento di chiudere un capitolo e iniziarne un altro, diverso, ma altrettanto importante per me.



Me ne vado a testa alta, perché ho sempre dato tutto per questo club, impegnandomi al massimo e condividendo gli stessi sogni di questa tifoseria. Me ne vado con il cuore pieno, e con la speranza che molto presto il Milan torni al posto che merita. Milano sarà sempre parte di me. Forza Milan Sempre”.

E’ questo il post su Instagram di Theo Hernandez, preso da assalto da tifosi, ma anche da ex compagni di squadra al Milan.