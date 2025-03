Pronto l’assalto dall’Inghilterra, il Milan rischia di perdere un campione

Il giocatore del Milan è finito nel mirino di una big di Premier League, è pronto l’assalto: tutti i dettagli

Il Milan vive un momento di profonda crisi sotto ogni punto di vista. La stagione, com’era ampiamente prevedibile, è andata piuttosto male e adesso non resta che provare a fare il meglio possibile in campionato, con l’Europa League nel mirino, e vincere magari la Coppa Italia, così da regalare una piccola gioia ai tifosi. In ogni caso, a meno di clamorosi colpi di scena, il futuro di Sergio Conceicao appare segnato: non sarà lui a guidare la squadra il prossimo anno.

Prima di scegliere il nuovo allenatore, però, la società ha deciso di inserire nel gruppo di lavoro un direttore sportivo. Da questo dipenderà molto del futuro del Milan, calciomercato compreso. La sensazione è che a giugno qualcosa di grosso possa accadere: da monitorare la situazione legata a Theo Hernandez, ma attenzione anche a Rafael Leao che attira sempre l’interesse di molte squadre.

Una big d’Europa vuole Leao

In quella che è stata una stagione disastrosa del Milan, Leao è uno dei pochi ad aver acceso la luce. I suoi numeri parlano chiarissimo, al netto di critiche spesso causate da pregiudizio e, a volte, anche malafede. In realtà il rendimento del portoghese è sempre sullo stesso livello, è il resto che purtroppo non riesce ad avere la sua stessa continuità. E l’interesse di molte big d’Europa lo dimostra: l’ultima squadra ad aggiungersi alla lista è il Liverpool.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, i Reds starebbero preparando l’assalto a Leao per giugno. Salah è in scadenza di contratto e le trattative per il rinnovo non stanno andando per il verso giusto: è facile quindi immaginare un addio dell’egiziano dopo tanti anni al Liverpool. Attenzione anche alla situazione di Luis Diaz, che gioca nella stessa posizione di Leao e che potrebbe pensare ad una nuova avventura. Da qui nasce l’idea Leao, così come anche altre.

La posizione del Milan è sempre la stessa: nessun giocatore è considerato incedibile ma per una cessione è indispensabile un’offerta congrua al suo valore. Leao ha una clausola rescissoria da 175 milioni che, ovviamente, non è raggiungibile: i rossoneri però potrebbero prendere in considerazione anche un’offerta da 100 milioni in su. Rafa è molto legato al Milan e a Milano, è un leader tecnico della squadra e resterebbe volentieri, ma di fronte a certe cifre sarebbe complicato dire no.