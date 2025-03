Milan, novità inaspettata per la prossima stagione: non era mai successo prima

Per il prossimo anno il Milan potrebbe avere una novità clamorosa: non era mai successo nella storia del club

Il Milan è al lavoro in questi giorni per programmare la prossima stagione. Sono già iniziati i colloqui per la scelta di nuove figure da inserire in società. Si cerca un direttore sportivo che possa aggiungersi al solito gruppo di lavoro e magari colmare le lacune evidenti di queste ultime due stagioni; dopodiché, bisognerà individuare l’allenatore giusto per iniziare questo nuovo percorso. Il nome di Massimiliano Allegri è quello più forte in questo momento, legato anche alla figura di Fabio Paratici, che ha ripreso quota dopo che Giorgio Furlani ha chiesto e ottenuto da Gerry Cardinale ancora il controllo dell’area sportiva.

Nulla però è ancora deciso e servirà aspettare ancora un po’ di tempo: fondamentale sarà la scelta del nuovo dirigente, perché da quello dipenderà inevitabilmente anche l’allenatore. A proposito di novità per la prossima stagione, ce n’è una che sta facendo molto discutere i tifosi sui social e riguarda un aspetto molto caro ai sostenitori rossoneri: la nuova maglia. Che, a meno di cambi di programma, presenterà una novità assoluta e, per certi versi, storica.

Nuova maglia Milan, clamorosa novità

La maglia del Milan è un altro tema parecchio discusso da parte dei tifosi. Che spesso si confrontano su design, stile e altre caratteristiche che cambiano di anno in anno. Sappiamo come il tifoso medio, specialmente quello milanista, è molto legato alle tradizioni e un qualcosa di diverso dal solito rischia di creare solo grandi polemiche. Ed è quello che sta succedendo anche in queste ore in seguito ad un leak di un sito specializzato.

Stando alle immagini rivelate da Opaleak, la maglia del Milan per la prossima stagione dovrebbe avere una cosa mai vista prima: il logo monocromatico. Addio quindi al rossonero, lo stemma dovrebbe presentarsi con linee bianche e rosse. Nei 125 di storia rossonera, questa cosa non si era mai vista. Si tratta di una novità importante che la PUMA, alla sua ottava stagione in collaborazione con il Milan, sta pensando di apportare alla nuova maglia.

💥 Kit #ACMilan 2025/26! Questa è la prima maglia del #Milan a presentare un logo monocromatico. via @opaleak pic.twitter.com/slvcnj1IM7 — Milan Zone (@theMilanZone_) March 12, 2025

Anche in questa stagione, ma anche nelle scorse, si è parlato molto delle maglie utilizzate dal Milan e quella che ha fatto più discutere è la recente maglia verde e rossa utilizzata nel disastroso match contro la Lazio, perso in casa 2-1 con tutto San Siro in protesta. Il nuovo logo, monocromatico, rischia di creare ulteriori polemiche, anche se si tratta di una versione meno estrema e più accettabile.