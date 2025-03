La retrocessione aiuta il Milan per l’affare: i tifosi rossoneri ora sperano

Il Milan è interessato al giocatore e la retrocessione della sua squadra potrebbe facilitare la trattativa, i dettagli

Grossa delusione in casa Milan per la stagione in corso. Tutto era ampiamente prevedibile in seguito alle strane scelte fatte la scorsa estate. Con Paulo Fonseca non ha funzionato e Sergio Conceicao non è riuscito a dare la scossa che ci si aspettava: la vittoria della Supercoppa ad inizio gennaio si è rivelato soltanto un episodio, visto che la squadra non è poi riuscita ad avere continuità con l’eliminazione in Champions League e l’ottavo posto in classifica.

Ai rossoneri resta soltanto la Coppa Italia per provare a regalare una piccola gioia ai tifosi, ma il giudizio sulla stagione resta in ogni caso molto negativo. A giugno si riparte da zero, con un nuovo direttore sportivo e un nuovo allenatore. E, soprattutto, con la rivoluzione della rosa che proseguirà. A gennaio il Milan ha investito oltre 30 milioni per Santiago Gimenez ma in estate potrebbe esserci lo spazio per un altro colpo in attacco.

Un altro colpo in attacco

Si parla molto di un interesse per Lorenzo Lucca, un’idea calda anche per gennaio prima di andare diretti su Gimenez. L’italiano ha un costo molto elevato dopo questa importante stagione e su di lui la concorrenza è folta, ecco perché è un acquisto parecchio difficile. Più facile, invece, arrivare ad un altro bomber che sta facendo altrettanto bene ma che con la sua squadra sta seriamente rischiando la retrocessione in Serie B.

Il giocatore in questione è lo stesso che, lo scorso week-end, ha segnato due gol proprio al Milan: è Nikola Krstović, centravanti classe 2000 che ormai da due anni si sta mettendo in mostra in Serie A. Il Lecce, al momento, è fuori dalla zona retrocessione ma ci sono pochissimi punti di distacco dal terzultimo posto e per questo è sempre a rischio. In ogni caso, se sarà o meno Serie B, la cessione del bomber sembra essere ormai scontata. E il Milan potrebbe diventare una seria opzione.

La retrocessione nel campionato cadetto potrebbe rendere più semplice la trattativa dal punto di vista economico: con un contratto in scadenza a giugno 2027, il Lecce lo valuta intorno ai 30 milioni, ma la cifra si potrebbe ridurre ulteriormente. Il Milan non investirà un’altra somma così alta per un centravanti, anche perché è la copia di Santiago Gimenez ed è difficile vederli giocare insieme. Può essere un’alternativa (ruolo che il giocatore però dovrà accettare) e per questo non sono previste spese folli.