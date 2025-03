Milan niente rivoluzioni, Allegri riparte da Leao: “Grande gruppo, solo un paio di innesti”

Milan al top con Allegri

In questi giorni, il nome di Massimiliano Allegri è stato accostato alla panchina del Milan, come mai prima. Chi conosce bene il tecnico, sa che se il Diavolo dovesse davvero scegliere lui non avrebbe bisogno di alcuna rivoluzione.

L’estate scorsa valutava positivamente la rosa e si sarebbe accontentato degli innesti di Morata e Rabiot. La conferma della bontà del progetto rossonero arriva da Galeone: “Già a inizio campionato mi diceva che il Milan era un grande gruppo, una squadra dove poter lavorare bene. Tecnicamente è una formazione di livello alto. Ha super giocatori: non è mica facile trovare un centrocampo con Reijnders e Fofana. In pochi li hanno. Sono sicuro che in due d’anni al massimo riuscirebbe a vincere lo scudetto. Basterebbero al limite un paio di innesti, senza doversi svenare”.

Allegri chiaramente ripartirebbe da Rafa Leao. Nessuno ha dubbi in merito: “E’ un giocatore con qualità stratosferiche. Peccato non abbia continuità e non sia facile da gestire. Ma credo che allo stesso tempo si sappia anche far volere bene, e con Max tutti i giocatori più “difficili” hanno sempre avuto un grande rapporto. Da Rabiot a Pogba. Max e Rafa non avrebbero problemi di comunicazione”. E chi si chiedesse degli screzi tra Allegri e Ibra? Nessun problema, niente che “non si risolva in un attimo”.