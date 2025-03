Milan, Allegri balza in pole: subito il primo colpo

Le ultime sul futuro del Milan. Il tecnico italiano pensa già al primo colpo: ecco la situazione in vista dell’estate

L’avventura di Sergio Conceicao è ormai giunta al capolinea. Una permanenza in rossonero è davvero impossibile, salvo clamorosi miracoli, ai quali non crede più nessuno, nemmeno lo stesso tecnico portoghese, che proverà nelle prossime partite a salvare il salvabile.

L’ex Porto, d’altronde, sa di rischiare l’esonero già nell’immediato, qualora non dovesse arrivare una reazione contro il Lecce. Servono risposte subito per tenersi la panchina fino al termine della stagione, così da poter avere la possibilità di conquistare la Coppa Italia e un piazzamento in Europa. Poi si ripartirà da una nuova guida.

Una nuova guida che sarà italiana. Almeno, su questo, sembrano esserci pochi dubbi dalle parti di Casa Milan: serve un allenatore che conosca il calcio italiano e le sue dinamiche. Così Massimiliano Allegri è balzato in pole. Un allenatore che predilige restare in Italia e che avrebbe accettato il Milan già l’estate scorsa.

Calciomercato Milan, ecco la prima richiesta di Allegri

Il tecnico livornese, d’altronde, considerava la rosa dei rossoneri già all’altezza della situazione. Una rosa alla quale sarebbe bastato aggiungere Alvaro Morata e Adrien Rabiot. Lo spagnolo, poi, è arrivato davvero, non il francese, che si è trasferito al Marsiglia.

Se dovesse arrivare davvero Allegri in panchina, immaginare l’ex centrocampista della Juventus in rossonero non sarebbe così assurdo. Potrebbe essere una richiesta del tecnico livornese. Servirebbe così andare a trattare con l’OM e il Diavolo può avere le carte in regola per portarlo a Milano. Il Marsiglia d’altronde è più che soddisfatto di Ismael Bennacer e immaginare uno scambio tra i due non sarebbe così assurdo.

Va detto però che servirà pazientare per capire se Massimiliano Allegri diventerà davvero l’allenatore del Milan. In via Aldo Rossi ci sono altre priorità , a partire dalla scelta del nuovo Direttore Sportivo. Poi, soprattutto, servirà capire chi comanda per davvero al Milan. Senza chiarezza è difficile pensare di rinascere.

Oltre a Massimiliano Allegri bisogna tenere in corsa per la guida del Diavolo anche altri allenatori come Roberto De Zerbi, Maurizio Sarri e Vincenzo Italiano. Attenzione inoltre, a Cesc Fabregas che piace parecchio, oltre ad Antonio Conte. Se l’ex Tottenham dovesse davvero lasciare il Napoli e ricevere una proposta dal Milan la prenderebbe certamente in considerazione. Il tempo ci dirà come il Milan deciderà di scrivere il proprio futuro