Ecco il nuovo ds, la scelta del Milan

Arriva la decisione del Milan sul nuovo Direttore Sportivo. I rossoneri scelgono il dopo Antonio D’Ottavio: il punto della situazione

L’ultimo calciomercato, quello di gennaio, è stato condotto senza un Direttore Sportivo. Il Milan, dopo la separazione con Antonio D’Ottavio ha deciso di non avere fretta e di scegliere con pazienza una figura importante come quella del ds. Una figura che chiaramente dovrà dare una mano al club nella scelta dei calciatori, ma che possa rappresentare un punto di riferimento per la squadra.

Serve, dunque, un dirigente di personalità , che possa essere stare sul campo di Milanello, con più costanza di quanto fanno attualmente Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada. Con l’arrivo di un nuovo Direttore Sportivo è evidente che verrà rivista la posizione dell’attuale Direttore Tecnico.

Il francese, dall’addio di Paolo Maldini e Frederic Massara, è in prima linea, ma dalla prossima stagione le cose potrebbero cambiare: le possibilità appaiono due: o un ritorno a capo scout o un addio. Quest’ultima ipotesi appare la meno probabile nonostante un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno Ma chi sarà il nuovo Direttore Sportivo che affiancherà Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani? Presto lo scopriremo. La scelta, infatti, non dovrebbe tardare ad arrivare

Milan, ecco il nuovo Direttore Sportivo

Nelle ultime settimane il profilo di cui si è parlato di più è stato certamente quello di Modesto. L’ex Monza non appare però essere la figura giusta, ciò che serve veramente al Milan. Dalle parte di Via Aldo Rossi tale nome non scalda particolarmente, ma non può essere scartato del tutto, anche se arrivano diverse smentita.

Resta così in seconda linea al pare di Igli Tare, che accetterebbe di corsa il Diavolo dopo l’avventura alla Lazio con Claudio Lotito. Nel calderone dei nomi compaiono ancora quelli di Paratici e Berta. I tifosi rossoneri si augurano che sia proprio quest’ultimo il prescelto. L’ex Atletico Madrid ha diverse offerte sul tavolo, ma quella del Diavolo la prenderebbe in considerazione senza alcun dubbio.

Chi non sarà certamente il nuovo Ds del Milan è, invece, Sartori, che pochi giorni fa ha rinnovato il proprio contratto con il Bologna. Il casting, dunque, è ancora aperto, ma la scelta è davvero vicina entro la Primavera, infatti, dovrebbe arrivare la fumata bianca