Domenica scontro diretto importante in chiave Champions League a San Siro. Andrà di scena l'attesissimo derby di campionato tra Milan e Inter. Ovviamente entrambe le squadre ci tengono a vincere.

I rossoneri arriveranno all’appuntamento da terzi della classifica di Serie A, con un punto di vantaggio sui rivali. Un pareggio consentirebbe di mantenere posizione e distanza, ma in casa Milan si spera nel colpo grosso. La vittoria consentirebbe di allungare a +4 prima della sosta per le nazionali, sarebbe un risultato ottimo nella lotta Champions. Sicuramente non chiuderebbe i giochi, viste le diverse partite che mancano, però metterebbe il Diavolo in una condizione di vantaggio.

Milan-Inter: Gattuso, giocatori e dirigenza concentrati

Come sottolineato dal quotidiano Tuttosport, a Milanello c’è grande concentrazione in vista del derby contro l’Inter. La squadra lavora unita e compatta, c’è la consapevolezza di arrivare come favoriti rispetto ai nerazzurri ma allo stesso tempo si rimane coi piedi per terra. Gennaro Gattuso sa le insidie che ci possono essere in queste partite nelle quali si arriva coi favori dei pronostici. Sta lavorando per preparare i suoi ragazzi nel modo migliore all’appuntamento di San Siro.

Nella marcia di avvicinamento a Milan-Inter si sta facendo sentire anche la presenza della dirigenza. Leonardo e Paolo Maldini sono presenti agli allenamenti a Milanello. Tutto l’ambiente respira aria di grande sfida e c’è molta voglia di vincerla. I 3 punti possono consentire alla squadra rossonera di avvicinare ulteriormente l’obiettivo Champions League, fondamentale per lo sviluppo del progetto societario. Il gruppo deve essere concentrato e approcciarsi nel modo corretto al match di San Siro. Dopo la beffa dell’andata, il Diavolo ha certamente voglia di rivincita in questo derby e farà di tutto per far gioire i propri tifosi.

Redazione MilanLive.it

